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    Скандальна розмова Зеленського з Трампом

    Тепер Україну згадуватимуть ще й у контексті тіньової політики, – Клімкін

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    <p>Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін</p> - Тепер Україну згадуватимуть ще й у контексті тіньової політики, – Клімкін

    Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Чесні розслідування допоможуть зробити політику більш чесною – колишній міністр

    Раніше Україну згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика.

    Про це написав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter.

    «Всі скаржаться на тіньову економіку, але останні дні показали, що тіньова політика не менш небезпечна-вона непідзвітна людям», – написав колишній міністр.

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    Він висловив сподівання, що чесні розслідування допоможуть зробити політику більш чесною.

    «Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце», – додав Клімкін.

    Як повідомлялося раніше, Клімкін відреагував на відеоролик американського лідера Дональда Трампа та зазначив, що внаслідок внутрішньої політики у США – Україна зазнає іміджевих втрат.

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