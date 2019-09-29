Тепер Україну згадуватимуть ще й у контексті тіньової політики, – Клімкін



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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Чесні розслідування допоможуть зробити політику більш чесною – колишній міністр

Раніше Україну згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика.

Про це написав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter.

«Всі скаржаться на тіньову економіку, але останні дні показали, що тіньова політика не менш небезпечна-вона непідзвітна людям», – написав колишній міністр.

Він висловив сподівання, що чесні розслідування допоможуть зробити політику більш чесною.

«Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце», – додав Клімкін.

P.S. Раніше нас, Україну, згадували в контексті корупції і тіньової економіки, тепер до цього додається тіньова політика. Забагато навколо нас тіні, дуже хочеться під сонце — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 29, 2019

Як повідомлялося раніше, Клімкін відреагував на відеоролик американського лідера Дональда Трампа та зазначив, що внаслідок внутрішньої політики у США – Україна зазнає іміджевих втрат.