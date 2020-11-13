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    У світі

    Росія і Польща оновили рекорди по кількості хворих на Covid-19 за добу

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    Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в найближчі дні загальнонаціональний карантин вводитися не буде - Росія і Польща оновили рекорди по кількості хворих на Covid-19 за добу
    Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в найближчі дні загальнонаціональний карантин вводитися не буде

    З 13 листопада в Москві «посилюють» карантин

    У Росії і Польщі зафіксували рекорди за кількістю нових хворих на коронавірус.

    Як повідомляє BBC, в Росії за минулу добу [12 листопада] зафіксували 21 983 випадки заражень і 411 смертей. Найбільше хворих було в Москві (5 974) і Санкт-Петербурзі (1 756). У Росії третій день спостерігаються рекорди.

    За підрахунками штабу РФ, кількість захворілих за час пандемії зросла до 1 406 903. При цьому за даними Worldometers цифра більше – 1,88 млн осіб. РФ займає пʼяте місце в світі за кількістю заражених, поступившись місцем Франції, де показник у 1,89 млн. Померли в Росії понад 34 тисяч осіб.

    З 13 листопада в Москві «посилюють» карантин – припиняється нічна робота ресторанів, барів, боулінгів та інших розважальних закладів. Вони повинні закриватися о 23:00. В цьому році в столиці РФ не буде масових новорічних гулянь.

    У Польщі за добу виявили 24 051 новий випадок зараження, передає «Польське радіо». Померли 88 осіб і ще 331, у кого коронавірус викликав ускладнення супутніх захворювань. Найбільше нових заражень зареєстрували в Сілезькому воєводстві – майже 4 000. В країні за час пандемії підтвердили 666 тисяч випадків зараження і 9 499 смертей.

    При цьому премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в найближчі дні загальнонаціональний карантин вводитися не буде. За його словами, на поточному тижні середня кількість нових заражень зменшилася.

    Нагадаємо, що у Польщі ситуація з Covid-19 вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ.

    Нагадаємо, що у Польщі за 6 листопада зафіксували найбільшу з початку пандемії добову смертність від Covid-19.

    Станом на 5 листопада вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

    Теги: Росія Польща радіо карантин робота коронавірус
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