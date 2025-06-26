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Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки – Науседа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки – Науседа
фото з відкритих джерел

Росія не хоче завершувати війну

Росія лише імітує мирний процес. Війна в Україні навряд чи закінчиться в найближчі три роки. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміт ЄС у Брюсселі, передає «Главком».

«Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС (починається у 2028-му – «Главком»). Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю», – заявив він.

Науседа зазначив, що причина такого затягування війни у небажанні Росії. Натомість, він переконаний, що перемир’я є абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. Тому реакція має бути однозначною.

«Зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни. Держдума дозволила служити у російській армії особам без громадянства (апатридам). Тепер вони зможуть укладати контракт зі збройними силами РФ для участі у війні проти України.

За даними ФСБ, на території країни наразі перебуває приблизно 5 тис. осіб без громадянства, які зайняті переважно низькооплачуваною працею і є потенційними учасниками війни, адже вони найчастіше не мають родичів в РФ і їх простіше «спонукати» до підписання контракту не лише великими виплатами, а й шантажем.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернув увагу на тенденції в російській мобілізації, які можуть мати прямий зв’язок із заявами Заходу. За його словами, у середньому Росія мобілізує близько 50 тис. осіб щомісяця, хоча бувають періоди, коли ця цифра зменшується.

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Теги: перемир'я росія Литва Україна війна

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