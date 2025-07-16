Україна, Польща і Литва домовилися започаткувати форум істориків

У Любліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги, Польщі Радослава Сікорського та Литви Кястутіса Будриса

За даними МЗС, форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії

Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника форум істориків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

За даними МЗС, форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії.

«Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність», – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в Любліні на пресконференції за підсумками міністерського засідання Люблінського трикутника.

Міністри підкреслили важливість зміцнення культурної та гуманітарної співпраці у сферах спільної історичної спадщини та історичної пам’яті. Зокрема, представники країн засвідчили відданість подальшій реалізації угоди між Україною та Республікою Польща про співробітництво у сфері безпеки, підписаної 8 липня 2024 року у Варшаві, та угоди між Україною та Республікою Литва про співробітництво у сфері безпеки, підписаної 27 червня 2024 року в Брюсселі.

Зауважимо, у польському Любліні відбулася зустріч міністрів закордонних справ України Андрія Сибіги, Польщі Радослава Сікорського та Литви Кястутіса Будриса.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Палати представників США. Сторони обговорили посилення оборонної співпраці між Україною та Штатами, а також подальші кроки для протидії російській агресії.