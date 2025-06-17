«Виїхати в найкоротші строки». МЗС терміново звернулось до українців в Ізраїлі та Ірані

Посольства України в Ірані та Ізраїлі формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян

У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує своїм громадянам за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликаємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посольства України в Ірані та Ізраїлі формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян. Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств.

«Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38-044-238-15-88‬, адреса електронної пошти [email protected]», – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні». Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет розпорядився перекинути додаткові американські війська на Близький Схід у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном.