Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Примиритися по-справжньому». Навроцький звернувся до Зеленського щодо Волинської трагедії

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
«Примиритися по-справжньому». Навроцький звернувся до Зеленського щодо Волинської трагедії
Кароль Навроцький виступив із закликом до Зеленського під час вшанування жертв Волинської трагедії
фото: PAP

Обраний президент Польщі закликав розпочати масштабні ексгумації, аби вшанувати пам’ять жертв

11 липня у Хелмі під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії обраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся з проханням до українського лідера Володимира Зеленського. Він наголосив на необхідності розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв згадуваної трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він.

Навроцький наголосив, що жертви Волинської трагедії «закликають до хреста, могили та пам’яті».

«Як майбутній президент Польщі я зобов’язаний говорити їхнім голосом. Ніхто мене від цього не звільнить. Поляки чекають на цю правду», – додав він.

За словами новообраного президента Польщі, ексгумація необхідна для того, щоб Польща та Україна «справді примирилися».

Посол України в Польщі Василь Боднар, який був присутній на церемонії, наголосив, що повністю погоджується з тим, що майбутнє можна будувати лише на правді.

«Ми повинні відкрито обговорювати цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні вибачитися, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону», – сказав посол.

Боднар нагадав, що нещодавно ексгумаційні роботи були проведені в Позніках, а подальші ексгумаційні роботи мають бути проведені в Збойській у Львові, а також очікуються дозволи на роботи в Углі, Гуті Пеняцькій та інших місцях, запитуваних польською стороною. Він наголосив, що також необхідний діалог між польськими та українськими експертами та істориками.

Посол запевнив, що українська сторона відкрита до діалогу також і зі складних питань.

Раніше «Главком» інформував, що президент Польщі Анджей Дуда, який завершує свій другий термін, торкнувся однієї з найскладніших тем у польсько-українських відносинах – злочинів, скоєних на Волині. Він розповів про свої розмови з українськими лідерами, зокрема з Володимиром Зеленським, і про важливість розуміння історії для майбутнього сусідства. 

Також «Главком» повідомляв, що Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Боднар, розкривши деталі чергової спроби Кремля розсварити українців та поляків.

Читайте також:

Теги: Польша Україна Кароль Навроцький Волинська трагедія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Служби безпеки України Василь Малюк
«Павутина», замахи на Зеленського, брата Єрмака, Гордона. Закрита зустріч з главою СБУ: головні цитати
23 червня, 16:25
Суд отримав скарги на порушення під час складання протоколів про результати голосування
Вибори президента у Польщі. Верховний суд дозволив перерахунок голосів
12 червня, 20:04
Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков повідомив, коли очікувати нового раунду переговорів
Кремль зробив заяву про наступний раунд переговорів з Україною
19 червня, 22:45
Китайська сторона послідовно стверджує, що дотримується нейтралітету у війні
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
26 червня, 17:32
Антисемітська організація заявила, що нібито виявила «10 бельгійських компаній, пов’язаних з ізраїльською озброєною компанією»
Пропалестинські активісти у Бельгії пошкодили військову техніку для України
27 червня, 18:08
За словами дипломата, візит не був ознайомчим, а мав практичні результати
Польський бізнес здійснив розвідувальну місію в Україну. Деталі від посла
25 червня, 12:35
Досвід перебування у полоні боєць описав у віршах
Росіяни відрубали полоненому українському військовому палець: як пояснили вчинок
14 червня, 16:58
Затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства США
На Київщині затримано американця, який понад 30 років розшукується за розбещення дітей
25 червня, 12:20
Основна ціль атаки – Луцьк, Львів та Чернівці
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Сьогодні, 08:47

Політика

«Примиритися по-справжньому». Навроцький звернувся до Зеленського щодо Волинської трагедії
«Примиритися по-справжньому». Навроцький звернувся до Зеленського щодо Волинської трагедії
У Москві помер Медведєв
У Москві помер Медведєв
ЄС назвав головну перешкоду для вступу України
ЄС назвав головну перешкоду для вступу України
Стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України
Стало відомо, коли у США з'явився план закупівель зброї для України
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
Від мит на горілку до готелю в Москві. Мережа іронічно припустила, що Трамп скаже Росії
Politico: Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета підтримки
Politico: Трамп розглядає можливість надання Україні нового пакета підтримки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2025
53K
В Україні з’явилась риба, яка ставить під загрозу існування багатьох підводних мешканців
16K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6492
У Києві та області прогриміли вибухи
5539
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
Вчора, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 06:15
11 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
10 липня, 14:36

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua