«Примиритися по-справжньому». Навроцький звернувся до Зеленського щодо Волинської трагедії

Обраний президент Польщі закликав розпочати масштабні ексгумації, аби вшанувати пам’ять жертв

11 липня у Хелмі під час церемонії вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії обраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся з проханням до українського лідера Володимира Зеленського. Він наголосив на необхідності розпочати масштабні роботи з ексгумації жертв згадуваної трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

«Ще раз, пане посол, як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до Вашої Високоповажності та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Поляки чекають на цю правду, і волинські родини досі страждають від травми, яка сталася 82 роки тому», – зазначив він.

Навроцький наголосив, що жертви Волинської трагедії «закликають до хреста, могили та пам’яті».

«Як майбутній президент Польщі я зобов’язаний говорити їхнім голосом. Ніхто мене від цього не звільнить. Поляки чекають на цю правду», – додав він.

За словами новообраного президента Польщі, ексгумація необхідна для того, щоб Польща та Україна «справді примирилися».

Посол України в Польщі Василь Боднар, який був присутній на церемонії, наголосив, що повністю погоджується з тим, що майбутнє можна будувати лише на правді.

«Ми повинні відкрито обговорювати цю історію. Звичайно, називати злочин злочином. Ми повинні вибачитися, але ми також повинні вшанувати пам'ять тих жертв, які цього потребують, по обидва боки кордону», – сказав посол.

Боднар нагадав, що нещодавно ексгумаційні роботи були проведені в Позніках, а подальші ексгумаційні роботи мають бути проведені в Збойській у Львові, а також очікуються дозволи на роботи в Углі, Гуті Пеняцькій та інших місцях, запитуваних польською стороною. Він наголосив, що також необхідний діалог між польськими та українськими експертами та істориками.

Посол запевнив, що українська сторона відкрита до діалогу також і зі складних питань.

Раніше «Главком» інформував, що президент Польщі Анджей Дуда, який завершує свій другий термін, торкнувся однієї з найскладніших тем у польсько-українських відносинах – злочинів, скоєних на Волині. Він розповів про свої розмови з українськими лідерами, зокрема з Володимиром Зеленським, і про важливість розуміння історії для майбутнього сусідства.

Також «Главком» повідомляв, що Росія влаштувала інформаційну диверсію в Польщі, поширивши фальшивий лист українського міністра та фейкове відео, щоб спровокувати негатив навколо питання ексгумаційних робіт. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Боднар, розкривши деталі чергової спроби Кремля розсварити українців та поляків.