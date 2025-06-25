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Статут Спецтрибуналу щодо агресії РФ готовий – Путін та його оточення не матимуть імунітету

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Статут Спецтрибуналу щодо агресії РФ готовий – Путін та його оточення не матимуть імунітету
У Статуті відсутня будь-яка згадка про персональні імунітети
колаж: glavcom.ua

Оприлюднено остаточний Статут Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України – жодних імунітетів для агресорів

Світова спільнота наблизилася до притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України. Оприлюднено остаточну редакцію Статуту Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, що стало історичним досягненням не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, пише «Главком».

«Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – готовий. Це документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну», – повідомила Ірина Мудра.

Ключові положення оприлюдненого на порталі Комітету міністрів Ради Європи документа є революційними:

  • Жодних імунітетів для агресорів: Попри вкрай складні переговори, у Статуті відсутня будь-яка згадка про персональні імунітети. Навіть чинні очільники держави-агресора, так звана «Трійка» (як правило, маються на увазі лідери військового та політичного керівництва), не уникнуть відповідальності. Прокурор Трибуналу зможе публічно представити та передати їм обвинувальні акти, а заочне засудження буде можливим після того, як вони позбудуться посад.
  • Повністю міжнародна юрисдикція: Трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, що робить його незалежною інституцією міжнародного права, яка говоритиме «від імені світу мовою міжнародного права». Це не гібридна або національна структура.

Статут чітко визначає злочин агресії, що базується на статті 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), доповненій критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Це забезпечує чітке поняття та невідворотну відповідальність.

Важливо, що Спецтрибунал не підриває, а доповнює Міжнародний кримінальний суд. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС процес у Трибуналі призупиняється.

Окремим досягненням є включення механізму in absentia (заочної присутності). Це дозволить отримувати вироки навіть без фізичної присутності обвинувачених (окрім чинної «Трійки» доки вони на посаді). Це стосується, зокрема, політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.

Як зазначає Ірина Мудра, створення Спецтрибуналу – це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку РФ ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть «юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як», подібно до того, як це зробив Нюрнберзький процес.

Ірина Мудра, яка очолювала роботу над створенням цього Трибуналу, назвала це «особистим» досягненням. «Ми пройшли через усе: сумніви, опір, компроміси, політичний тиск. Але ми зберегли головне: Справедливість – не має кордонів. І не визнає звань», – підкреслила вона.

Очікується, що сьогодні, у середу 25 червня, Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення Спецтрибуналу. Напередодні, у вівторок, Комітет міністрів Ради Європи мав уповноважити Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе підписати відповідну угоду.

Повний документ опубліковано на порталі Комітету міністрів Ради Європи.

Нагадаємо, у травні група зі створення спецтрибуналу, до якої входять до 40 країн, Єврокомісія, зовнішньополітична служба ЄС і Рада Європи, завершила роботу над технічним проєктом створення цього міжнародного суду. Проєкт складався з трьох головних документів: текст двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про формування трибуналу, його статут та угода про управління трибуналом, яка офіційно називається «розширена часткова угода».

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Теги: путін війна трибунал Україна

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