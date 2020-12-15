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    У світі

    Польща затвердила план масової вакцинації від Covid-19

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    Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз - Польща затвердила план масової вакцинації від Covid-19
    Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз
    Фото з відкритих джерел

    Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що пріоритетом уряду є вакцинація як можна більшого числа людей

    У вівторок, 15 грудня, уряд Польщі прийняв Національну програму вакцинації від Covid-19. Про це повідомляє Польське радіо.

    За словами прем'єра, Польща підписала договору з шістьма фірмами на більш ніж 60 млн доз.

    «Ми не будемо шкодувати грошей на вакцинацію. Вже сьогодні ми зарезервували на цю мету майже 700 млн євро», – сказав він.

    Моравецький заявив, що першими вакцинують медиків.

    «Вакцинація цієї групи триватиме, ймовірно, до лютого. Наступними пройдуть вакцинацію літні люди, військовослужбовці, які беруть участь у боротьбі з епідемією, а також жителі будинків соціальної допомоги та лікувально-оздоровчих закладів», – зазначив він.

    Польща у першій поставці отримає 1,1 млн доз вакцини, що дозволить вакцинувати 550 тисяч осіб. Вакцинація буде безкоштовною і добровільної.

    Нагадаємо, що Польща закупила 60 млн доз вакцини від коронавірусу.

    Теги: Польща радіо вакцинація уряд
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