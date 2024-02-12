Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною
Польські перевізники розпочинали страйки на кордоні з Україною 6 листопада 2023 року
фото з відкритих джерел

Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки

Сьогодні, 12 лютого, польські фермери заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною, а також продовжили протест і на пункті пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомляє Держприкордонслужба. 

Сьогодні о 10.10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін». Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині». Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що блокування відбувається на двох напрямках пунктів пропуску – «Ягодин» і «Рава-Руська». За його словами, наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебуває 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 – навпроти пункту пропуску «Ягодин».

Теги: Польща фермер протест фермерський протест кордон Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для українським біженців до 4 березня 2025 року
Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України
9 лютого, 20:12
Німеччина продовжує приймати біженців з України
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
8 лютого, 06:51
Польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону
Наєв показав, як ЗСУ укріплюють кордон на півночі (відео)
6 лютого, 09:04
Акція 1 лютого стала сьомим загальнонаціональним протестом у Словаччині
У Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо
2 лютого, 15:30
Арестович вже неодноразово виїжджав за межі України завдяки листам від ГУР
Розвідка заперечила свою причетність до виїзду Арестовича за кордон
1 лютого, 15:49
В акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце
Польські фермери анонсували новий масштабний протест пов'язаний з Україною
19 сiчня, 19:50
На кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України
Польща ухвалила важливе рішення щодо підтримки українських біженців
18 сiчня, 18:08
Дослухавшись «дружньої» поради колеги по роботі, молодик скористався послугами ділків з телеграм каналу
Прикордонники витягли з Тиси киянина, який намагався потрапити в Угорщину
14 сiчня, 15:20
На кордоні посилилися перевірки документів у чоловіків
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
14 сiчня, 10:20

Соціум

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною
Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною
Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)
Партизани проникли на аеродром Єйська, з якого росіяни обстрілюють Україну (фото)
Британська розвідка повідомила, як Росія посилює мілітаризацію вищої освіти
Британська розвідка повідомила, як Росія посилює мілітаризацію вищої освіти
За годування бездомних тварин – штраф. Росія почне карати жалісливих людей
За годування бездомних тварин – штраф. Росія почне карати жалісливих людей
У Франції підірвано найвищу вежу електростанції у Сент-Авольді (відео)
У Франції підірвано найвищу вежу електростанції у Сент-Авольді (відео)
У російському Ставрополі загорілася військова частина (відео)
У російському Ставрополі загорілася військова частина (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
53K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
50K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
23K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці
15K
Що не так з відставкою головкома Залужного: ексглава Зовнішньої розвідки висловив свою думку
13K
Очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» придумав, як учинити з останками Столипіна

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua