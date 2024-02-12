Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску кордону з Україною

Польські перевізники розпочинали страйки на кордоні з Україною 6 листопада 2023 року

Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки

Сьогодні, 12 лютого, польські фермери заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною, а також продовжили протест і на пункті пропуску «Медика-Шегині». Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Сьогодні о 10.10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін». Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

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Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині». Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що блокування відбувається на двох напрямках пунктів пропуску – «Ягодин» і «Рава-Руська». За його словами, наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебуває 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 – навпроти пункту пропуску «Ягодин».