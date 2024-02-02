У Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо

Новий протест у Братиславі побив свій попередній рекорд за кількістю учасників

У четвер в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників. Про це повідомляють Dennik N i TV Noviny.

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Акція 1 лютого стала сьомим загальнонаціональним протестом, а для Братислави – найбільшою з усіх попередніх. Акції організували на заклик опозиційних політсил, доєдналися також громадські організації.

Всього демонстрації пройшли у 32 містах у Словаччині та восьми місцях за кордоном. 30 тис. учасників у Братиславі називають рекордом від початку протестів. На мітингу виступали у тому числі батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого шість років тому призвела до масових протестів і відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.

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Протестувальники вимагають відмовитися від суперечливих змін до кримінального кодексу, опозиційні політики критикують керівну коаліцію за ігнорування дебатів і їхніх конституційних прав.

Нагадаємо, у Словаччині тисячі людей вийшли на акцію протесту проти уряду на чолі з прем’єр-міністром Робертом Фіцо.

До слова, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що війна в Україні не має військового вирішення, тому потрібно починати мирні перемовини.