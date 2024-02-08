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Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці масово їдуть із Польщі до Німеччини: озвучено головний мотив
Німеччина продовжує приймати біженців з України
фото із відкритих джерел

У Німеччині значно зросла кількість біженців з України

Чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду. Про це пише Today.

Через вторгнення РФ в Україну виникла наймасштабніша хвиля міграції з часів Другої світової війни. У пошуках порятунку українці масово кинулися до країн Європи. Переважно наші співвітчизники знайшли притулок у сусідній Польщі.

Проте війна в Україні триває майже два роки. І за цей час розподіл українських біженців до ЄС дещо змінився. Згідно з результатами дослідження Міграційної платформи та Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, у Німеччині значно зросла кількість біженців з України.

До початку повномасштабного вторгнення у Німеччині налічувалося 150 тисяч українців. Однак за час війни цей показник зріс до 1,1 млн. осіб. Як з'ясувалося, багато українців переїхали до Німеччини із Польщі. До такого переїзду біженців спонукають наявність родичів чи друзів у Німеччині, більші виплати, краща соціальна підтримка та вища оплата праці.

За словами представниці Міграційної платформи EWL Маргарити Ситник, за статистикою, 59% українських біженців, які не змогли працевлаштуватися в Польщі, переїхали до Німеччини. Причому третина з них знайшла собі роботу саме в цій країні. Тобто, незважаючи на соціальні виплати, яких загалом вистачає на життя, робота важлива для українців, які знайшли собі притулок у Німеччині.

Водночас, як свідчать результати опитування, приблизно третина українців не проти залишитися у цій країні та після війни. «Кожен третій українець, який зараз живе в Німеччині, готовий залишитися, якщо буде продовження чи соціальних виплат, чи буде допомога держави у забезпеченні житла, можливість возз'єднання з сім'єю, а також улаштування особистого життя», – каже Маргарита Ситник.

До слова, у Німеччині через українців різко зросла кількість безпритульних, зокрема це пов'язано із великою кількістю біженців у країні. Про це йдеться у відповіді влади на запит одного з депутатів Ландтага (парламенту – «Главком») землі Баден-Вюртемберг.

Зазначається, що кількість безпритульних у цій землі зросла у два з половиною рази – до 77 тисяч. У земельному уряді відповіли, що різке зростання пов'язане «зі статистичними причинами» та з урахуванням біженців з України.

Близько третини з них (24295) – неповнолітні. Різке зростання пов'язане зі статистичними причинами та врахуванням біженців з України, відповіли у земельному уряді на запит партії «Альтернатива для Німеччини».

Нагадаємо, Німеччина стає все біднішою через відсутність можливості забезпечити економічне зростання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на заході Bloomberg у Франкфурті. За словами глави відомства, уряду час зробити висновки.

«Ми більше не конкурентоспроможні. Ми стаємо біднішими, бо у нас немає економічного зростання. Ми відстаємо. Для мене немислимо, щоб уряд не зробив жодних висновків із цього аналізу», – констатував Лінднер.

Рецепти Лінднера щодо вирішення проблем Німеччини включають більшу гнучкість ринку праці та менше бюрократії. Зокрема він заявив, що країні потрібно шукати «соціальну ринкову економіку». 

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Теги: Польща біженці притулок робота українці партії війна Німеччина

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