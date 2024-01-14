Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК

Останнім часом почастішали спроби перетину кордону за допомогою підроблених документів

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) запевнили, що посилена перевірка документів чоловіків не суперечить чинному законодавству, яке діє в умовах воєнного стану. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

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За словами посадовця, така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана зі збільшенням кіькості підробених документів.

«Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон», – зазначив Демченко.

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Нагадаємо, що наприкінці минулого року чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від ТЦК. Багато хто пов’язав це із резонансним законопроєктом про мобілізацію. Але розгляд цього проєкту наразі відкладений. Так само не чути було про постанови Кабміну, які б щось змінювали у процедурі виїзду для чоловіків. Тобто йдеться, скоріш за все, лише про внутрішні розпорядження, які, на думку тих, хто їх видавав, чинному законодавству не суперечать. Але експерт-конституціоналіст Андрій Магера вважає, що такі вимоги містять ознаки неконституційності.

До слова, перший заступник голови парламентського соціального комітету Михайло Цимбалюк припустив, що спричинило нові правила перетину кордону.