Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
На кордоні посилилися перевірки документів у чоловіків
фото з відкритих джерел

Останнім часом почастішали спроби перетину кордону за допомогою підроблених документів

У Державній прикордонній службі України (ДПСУ) запевнили, що посилена перевірка документів чоловіків не суперечить чинному законодавству, яке діє в умовах воєнного стану. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

За словами посадовця, така ретельність перевірки прикордонниками документів з ТЦК, військово-облікові документів, де зокрема є відмітка про відстрочку від призову, пов'язана зі збільшенням кіькості підробених документів. 

«Останнім часом ми спостерігаємо збільшення кількості спроб перетину кордону за допомогою підроблених документів, фальсифікованих документів або коли мета поїздки не відповідає нормі, за якою дозволено перетнути кордон», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від ТЦК. Багато хто пов’язав це із резонансним законопроєктом про мобілізацію. Але розгляд цього проєкту наразі відкладений. Так само не чути було про постанови Кабміну, які б щось змінювали у процедурі виїзду для чоловіків. Тобто йдеться, скоріш за все, лише про внутрішні розпорядження, які, на думку тих, хто їх видавав, чинному законодавству не суперечать. Але експерт-конституціоналіст Андрій Магера вважає, що такі вимоги містять ознаки неконституційності.

До слова, перший заступник голови парламентського соціального комітету Михайло Цимбалюк припустив, що спричинило нові правила перетину кордону.

Читайте також: Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда
Теги: кордон військовозобов'язаний прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна працюватиме у питанні розблокування кордону між країнами «на всіх рівнях»
Кулеба розповів, як Україна боротиметься з блокадою на польському кордоні
5 сiчня, 22:00
США озброюватиме Фінляндію по-максимуму
США відправлять Abrams та винищувачі F-35 до кордону з Росією? Прогноз американських експертів
11 сiчня, 08:37
Слово року стосується війни
В Україні названо слово 2023 року
6 сiчня, 18:43

Суспільство

Пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні
Пропагандисти поширили новий фейк про «енергетичну катастрофу» в Україні
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
Прикордонники відповіли, чому вимагають у чоловіків довідки з ТЦК
Загинула під час обстрілу столиці. Згадаймо 11-річну Катерину Піхур
Загинула під час обстрілу столиці. Згадаймо 11-річну Катерину Піхур
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів
У Львові помер 5-річний хлопчик, який впав у кому після видалення зубів
Екснардеп звернувся до українців, які втрачають віру в перемогу
Екснардеп звернувся до українців, які втрачають віру в перемогу
Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка
Золотий телемарафон. Канал «Рада» знову купує за сто мільйонів програми у фірми з орбіти Тимошенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Скільки людей залишилося в Україні: демографка озвучила цифри
67K
Перерахунок пенсій: хто залишиться без березневої індексації
43K
Злякалися паніки? Нардеп припустив, що спричинило нові правила перетину кордону
32K
На одному з напрямків окупанти замерзли і здалися в полон
25K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Буданов розповів, що може пришвидшити перемогу України

Новини

Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Сьогодні, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Сьогодні, 04:10
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Вчора, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Вчора, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Вчора, 05:19

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua