Польща блокує кордон: скільки вантажівок застрягли у черзі

Наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебуває 1050 вантажівок

Блокування кордону відбувається на двох напрямках

Станом на ранок 12 лютого на кордоні польські перевізники блокують два пункти пропуски з Україною. У чергах перебуває понад тисячу вантажівок. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченков ефір телемарафону.

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Він нагадав, що блокування відбувається на двох напрямках. «Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску «Шегині», який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися», – повідомив Демченко.

За його словами, наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебуває 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 – навпроти пункту пропуску «Ягодин».

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«Крім того, маємо в чергу десь із 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Краківець». Цей напрямок не блокувався і не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон», – додав речник ДПСУ.

Він додав, що у напрямку пункту пропуску «Шегині» станом на сьогоднішній ранок в чергах також є 200 вантажівок, які також очікують перетнути кордон в бік України.

«Але в напрямку «Шегині» й «Краківця» активність та інтенсивність руху для вантажівок відповідно до пропускної спроможності забезпечується. Також на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковиками і автобусами. Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується», – заявив він.

Раніше Демченко повідомив, що в Польщі збираються заблокувати ще два пункти на кордоні з Україною: «Устилуг» та «Угринів». Акції протесту можуть початися орієнтовно о 10:00.

Раніше Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.