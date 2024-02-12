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Польща блокує кордон: скільки вантажівок застрягли у черзі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща блокує кордон: скільки вантажівок застрягли у черзі
Наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебуває 1050 вантажівок
фото ілюстративне

Блокування кордону відбувається на двох напрямках

Станом на ранок 12 лютого на кордоні польські перевізники блокують два пункти пропуски з Україною. У чергах перебуває понад тисячу вантажівок. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченков ефір телемарафону.

Він нагадав, що блокування відбувається на двох напрямках. «Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська». Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску «Шегині», який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися», – повідомив Демченко.

За його словами, наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках перебуває 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти «Рава-Руська» і 650 – навпроти пункту пропуску «Ягодин».

«Крім того, маємо в чергу десь із 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Краківець». Цей напрямок не блокувався і не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон», – додав речник ДПСУ.

Він додав, що у напрямку пункту пропуску «Шегині» станом на сьогоднішній ранок в чергах також є 200 вантажівок, які також очікують перетнути кордон в бік України.

«Але в напрямку «Шегині» й «Краківця» активність та інтенсивність руху для вантажівок відповідно до пропускної спроможності забезпечується. Також на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковиками і автобусами. Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується», – заявив він.

Раніше Демченко повідомив, що в Польщі збираються заблокувати ще два пункти на кордоні з Україною: «Устилуг» та «Угринів». Акції протесту можуть початися орієнтовно о 10:00.

Раніше Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною.

Теги: Польща кордон протест фермер

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