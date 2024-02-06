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Наєв показав, як ЗСУ укріплюють кордон на півночі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наєв показав, як ЗСУ укріплюють кордон на півночі (відео)
Польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону
фото скріншот відео

На оборонних позиціях вже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд

У північній операційній зоні упродовж тижня укладено понад 3,5 тисяч протитанкових мін, підготовлено 4,5 км протитанкового рову та 5 тисяч траншей. Про це  повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«У Північній операційній зоні щодня тривають роботи з обладнання оборонних рубежів та позицій, мінування місцевості. Протягом тижня укладено понад 3,5 тис. протитанкових мін, прорито 4,5 км протитанкового рову та 5 тис. траншей. На оборонних позиціях вже встановлено близько 25 бетонних вогневих споруд», – зазначив Наєв.

Як зазначається, зміцнення оборонних спроможностей відбувається завдяки співпраці ЗСУ та ОВА.

Наєв відзначив, що наразі підготовлені усі рубежі для особового складу. Також здійснюються заходи з підготовки для майбутніх сил, які надійдуть у разі зростання загрози. Крім цього, польова фортифікація переробляється на довготривалу за допомогою бетону.

Раніше Наєв уточнив, що російські війська не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року. Утім, ситуація на північному кордоні України наразі стабільна. Накопичення сил російських окупантів не помічається.

Він також повідомив, що з початку 2024 року російські диверсійно-розвідувальні групи намагались зайти п'ять разів на прикордоння Чернігівської та Сумської областей. За словами Наєва, останнім часом зростання рівня загрози на Київському напрямку військове командування не спостерігає.

Теги: Сергій Наєв ЗСУ прикордонники кордон

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