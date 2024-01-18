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Польща ухвалила важливе рішення щодо підтримки українських біженців

Христина Петренко
glavcom.ua
Польща ухвалила важливе рішення щодо підтримки українських біженців
На кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України
фото ілюстративне

Понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 рік. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Йдеться про продовження дій посвідок на тимчасовий захист. Це пов'язано з тим, що 27 вересня Рада Європейського союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.

Станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України.

Понад 8 мільйонів українців стали біженцями

Як свідчать дані ООН станом на 23 травня, понад 8,25 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії.

В Організації поінформували, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Що таке тимчасовий захист

4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

Тимчасовий захист дозволяє переміщеним особам з України користуватися узгодженим набором прав у ЄС, зокрема:

  • доступом до житла;
  • доступом до ринку праці;
  • медичною допомогою;
  • доступом до освіти для дітей.

Нагадаємо, польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України. Пов'язують це з ймовірним російським наступом, тож населення повинно бути готовим до цього.

Раніше ми розповідали, як українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії.

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Теги: Польща притулок влада населення

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