Розвідка заперечила свою причетність до виїзду Арестовича за кордон

Раніше журналісти з посиланням на джерела писали, що Арестовичу вдалося виїхати з України у вересні 2023 року завдяки листу від ГУР

Головне управління розвідки Міноборони назвало фейком інформацію про те, що Олексій Арестович виїхав з України нібито на підставі листа ГУР. Про це повідомила пресслужба розвідки.

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«Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон», – завили у пресслужбі ГУР МОУ.

Раніше журналісти NGL.media з посиланням на джерело у прикордонній службі писали, що Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску «Краківець – Корчова» завдяки листу від ГУР. Уже майже п’ять місяців він не повертається в Україну.

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До цього, за даними видання він вже не раз покидав Україну, але повертався назад. Загалом з 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, Арестович нібито виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів.

Нагадаємо, ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович зараз перебуває в Нью-Йорку. Він розповів, що його діяльність на цей час нібито має певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Згодом військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму. За його словами, в Україні нікуди не зникли «проблеми та недоліки» і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував «період розмов про раціональність, смисли, розуміння».

Також журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Згодом Нацполіція підтвердила відкриття щодо нього кримінального провадження за цим фактом.