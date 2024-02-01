Головна Країна Політика
search button user button menu button

Розвідка заперечила свою причетність до виїзду Арестовича за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка заперечила свою причетність до виїзду Арестовича за кордон
Арестович вже неодноразово виїжджав за межі України завдяки листам від ГУР
фото з відкритих джерел

Раніше журналісти з посиланням на джерела писали, що Арестовичу вдалося виїхати з України у вересні 2023 року завдяки листу від ГУР

Головне управління розвідки Міноборони назвало фейком інформацію про те, що Олексій Арестович виїхав з України нібито на підставі листа ГУР. Про це повідомила пресслужба розвідки.

«Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало  NGL.media, не відповідає дійсності. Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон», – завили у пресслужбі ГУР МОУ.

Раніше журналісти NGL.media з посиланням на джерело у прикордонній службі писали, що Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску «Краківець – Корчова» завдяки листу від ГУР. Уже майже п’ять місяців він не повертається в Україну.

До цього, за даними видання він вже не раз покидав Україну, але повертався назад. Загалом з 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну, Арестович нібито виїжджав за кордон ще сім разів на інших підставах. Усі ці поїздки тривали не довше дев’яти днів.

Нагадаємо, ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович зараз перебуває в Нью-Йорку. Він розповів, що його діяльність на цей час нібито має певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Згодом військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму. За його словами, в Україні нікуди не зникли «проблеми та недоліки» і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував «період розмов про раціональність, смисли, розуміння».

Також журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Згодом Нацполіція підтвердила відкриття щодо нього кримінального провадження за цим фактом.

Читайте також: Арестович заявив, що йде в президенти і його рейтинг рекордно змінився: інфографіка
Теги: Олексій Арестович ГУР розвідка кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі нідерландські депутати вважають захід України безпечним
Одна з країн ЄС пропонує повертати біженців до «безпечних» регіонів України
Вчора, 10:00
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США заявив, що питання кордону та допомогу Україні можуть розділити
Вчора, 04:45
Атаковане хакерами підприємство займається прийомом та обробкою даних із супутників
Знищили ворожу «Планету»: ГУР про атаку центру космічної гідрометеорології РФ
24 сiчня, 08:57
Найбільш популярним протягом року були звернення про нагородження військовослужбовців званням Героя України, а також низка питань щодо обороноздатності держави
Хто має дякувати Порошенку? Названо петицію, яка перебуває найдовше на розгляді в Офісі президента
23 сiчня, 19:13
РФ проводить випробуваннями засобів РЕБ у Калінінградській області
Росія глушить GPS у Польщі та балтійському регіоні – ISW
19 сiчня, 06:20
Зловмисника затримали, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач
Готував удари РФ для знеструмлення Києва: СБУ затримала «вагнерівця»
15 сiчня, 10:15
Ердоган згодом видалив твіт із обличчями офіцерів турецької розвідки
Президент Ердоган випадково «засвітив» обличчя турецьких шпигунів
12 сiчня, 10:11
Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки
Польща не депортуватиме військовозобов’язаних українців, проте готова на інші кроки
11 сiчня, 22:16
Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року
Кому з політиків найбільше не довіряють українці? Соціологи назвали три прізвища
9 сiчня, 16:25

Політика

Розвідка заперечила свою причетність до виїзду Арестовича за кордон
Розвідка заперечила свою причетність до виїзду Арестовича за кордон
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро: Зеленський відреагував
ЄС схвалив допомогу Україні на 50 млрд євро: Зеленський відреагував
Старійшина української політики Юхновський назвав Зеленського самородком і дав йому пораду
Старійшина української політики Юхновський назвав Зеленського самородком і дав йому пораду
Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів – Bloomberg
Умєров написав листа ЄС через нестачу боєприпасів – Bloomberg
Енергосистема України збережена, однак попереду багато випробувань – Зеленський
Енергосистема України збережена, однак попереду багато випробувань – Зеленський
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
45K
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
32K
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
12K
Патріарх Кирило нагородив митрополита Московської церкви в Україні
9011
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
7667
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК

Новини

Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Сьогодні, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua