Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для українським біженців до 4 березня 2025 року

Українці зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє Prawo.pl.

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Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Це означає, що біженці з війни з України, перебування яких вважається легальним, мають, серед іншого:

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вільний доступ до ринку праці;

право на користування сімейними благами;

доступ до медичної допомоги;

можливість ведення бізнесу.

Однак євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року згідно з рішенням Ради ЄС.

Нагадаємо, Польща анонсувала несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін.

Нагадаємо, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

Через вторгнення РФ в Україну виникла наймасштабніша хвиля міграції з часів Другої світової війни. У пошуках порятунку українці масово кинулися до країн Європи. Переважно наші співвітчизники знайшли притулок у сусідній Польщі.

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Проте війна в Україні триває майже два роки. І за цей час розподіл українських біженців до ЄС дещо змінився. Згідно з результатами дослідження Міграційної платформи та Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, у Німеччині значно зросла кількість біженців з України.

До початку повномасштабного вторгнення у Німеччині налічувалося 150 тисяч українців. Однак за час війни цей показник зріс до 1,1 млн. осіб. Як з'ясувалося, багато українців переїхали до Німеччини із Польщі. До такого переїзду біженців спонукають наявність родичів чи друзів у Німеччині, більші виплати, краща соціальна підтримка та вища оплата праці.

До слова, у Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігає третина поляків. Водночас кожен п'ятий житель Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця. Про це пише yavp.pl.

Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження Barometr Polskiego Rynku Pracy від компанії Personnel Service.

За даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року. Нейтральне ставлення до біженців – 38% респондентів. У березні 2023 року таких відповідей було 46%.Про позитивне ставлення до українців заявив майже кожен третій опитаний поляк. Переважно позитивні настрої у людей віком від 55 років – 31% опитаних. Натомість негативне ставлення найбільше висловлюють молоді поляки (25-34 роки) – 20% респондентів.