Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України
Євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для українським біженців до 4 березня 2025 року
фото з відкритих джерел

Українці зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє Prawo.pl.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Це означає, що біженці з війни з України, перебування яких вважається легальним, мають, серед іншого:

  • вільний доступ до ринку праці;
  • право на користування сімейними благами;
  • доступ до медичної допомоги;
  • можливість ведення бізнесу.

Однак євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року згідно з рішенням Ради ЄС.

Нагадаємо, Польща анонсувала несподівані зміни до Спецзакону для українців, які значно ускладнять нашим співвітчизникам перебування у цій країні, а також скоротять його термін.

Нагадаємо, чимало українців, які на початку війни виїхали до Європи, зараз продовжують мігрувати вже всередині ЄС. Останнім часом українські біженці масово виїжджають із Польщі до Німеччини. З'ясувалося, що стало поштовхом для їхнього переїзду.

Через вторгнення РФ в Україну виникла наймасштабніша хвиля міграції з часів Другої світової війни. У пошуках порятунку українці масово кинулися до країн Європи. Переважно наші співвітчизники знайшли притулок у сусідній Польщі.

Проте війна в Україні триває майже два роки. І за цей час розподіл українських біженців до ЄС дещо змінився. Згідно з результатами дослідження Міграційної платформи та Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету, у Німеччині значно зросла кількість біженців з України.

До початку повномасштабного вторгнення у Німеччині налічувалося 150 тисяч українців. Однак за час війни цей показник зріс до 1,1 млн. осіб. Як з'ясувалося, багато українців переїхали до Німеччини із Польщі. До такого переїзду біженців спонукають наявність родичів чи друзів у Німеччині, більші виплати, краща соціальна підтримка та вища оплата праці.

До слова, у Польщі змінюються настрої суспільства щодо біженців із України. Позитивне ставлення до українців зберігає третина поляків. Водночас кожен п'ятий житель Польщі боїться, що українці можуть забрати робочі місця. Про це пише yavp.pl.

Про суттєву зміну ставлення поляків до українців, які приїхали до Польщі після початку війни, свідчать результати дослідження Barometr Polskiego Rynku Pracy від компанії Personnel Service.

За даними опитування, негативне ставлення до українців декларують 22% поляків. Це на 8% більше, ніж було у березні 2023 року. Нейтральне ставлення до біженців – 38% респондентів. У березні 2023 року таких відповідей було 46%.Про позитивне ставлення до українців заявив майже кожен третій опитаний поляк. Переважно позитивні настрої у людей віком від 55 років – 31% опитаних. Натомість негативне ставлення найбільше висловлюють молоді поляки (25-34 роки) – 20% респондентів.

Читайте також: З яких областей до Польщі виїхало найбільше українців: опитування
Теги: Польща біженці українці війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників відповів, чи втручається Трамп в питання щодо угоди про захист кордону
4 лютого, 23:20
У деяких випадках особи загиблих має встановити судово-медична експертиза
Україна повернула тіла 77 загиблих героїв
26 сiчня, 14:52
Прем'єр-міністр Словаччини назвав війну «локальним конфліктом»
Прем'єр Словаччини Фіцо зробив цинічну заяву про ранковий обстріл Києва
23 сiчня, 19:12
У неділю, 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні
Кремль знову вбиває жителів Донецька заради пропаганди
22 сiчня, 15:34
20 січня відзначають День пам’яті захисників Донецького аеропорту
День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Залужний вшанував полеглих «кіборгів»
20 сiчня, 17:32
Очільник МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що «Без Росії не буде миру, а український мирний план – це фундамент для припинення конфлікту з Москвою»
Чому західні політики усе розуміють, але вперто шукають лаврів «миротворця»
15 сiчня, 17:11
Щоб зібрати дрон, необхідно пройти спеціальний інженерний курс
Федоров закликав українців збирати FPV-дрони вдома
13 сiчня, 20:41
У Любешині та Росівці біля Щецина трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
12 сiчня, 16:20
Останнім часом почастішали обстріли Білгородської області
Окупанти вигадали, як захистити Білгородщину від обстрілів – ISW
10 сiчня, 07:44

Політика

Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України
Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера. Міністр Сікорський відповів
Путін звинуватив поляків у нападі на них Гітлера. Міністр Сікорський відповів
Спікер Палати представників США може втратити посаду – The Hill
Спікер Палати представників США може втратити посаду – The Hill
Представниця дипломатичної служби ЄС прокоментувала відставку Залужного
Представниця дипломатичної служби ЄС прокоментувала відставку Залужного
Президентка Молдови назвала основну загрозу перед виборами
Президентка Молдови назвала основну загрозу перед виборами
Протягом трьох-п’яти років. Міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО
Протягом трьох-п’яти років. Міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Українських військовополонених не було на борту Іл-76 – Данілов
66K
Сирський на посаді головнокомандувача ЗСУ зробив перші заяви
37K
Відставка Залужного: у пропагандистки сталась істерика
36K
«Дехто уже живе у наметах»: генерал налякав труднощами, з якими зіштовхнуться біженці у Канаді
28K
Правоохоронці пояснили, як українці профінансували Росію на майже 3 млрд грн
22K
Війна в Україні закінчиться за тижні, якщо... Путін назвав умову

Новини

Зеленський присвоїв Залужному та Буданову звання Героїв України
Сьогодні, 12:17
Пожежі у Росії, ворог атакував Харківщину: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Дощ і сніг в низці областей: прогноз погоди на 9 лютого
Сьогодні, 04:50
Міжнародний день стоматолога. Які свята відзначаємо 9 лютого
Сьогодні, 00:15
Атака безпілотників, Сенат США провалив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 06:50
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua