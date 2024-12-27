Польські прикордонники спростували російський фейк про натовпи біженців на кордоні

Збільшення прикордонного руху є стандартним явищем в передріздвяний період

Російські пропагандисти поширили новий фейк, начебто хвиля біженців з України штурмує польсько-український кордон, аби втекти з України. Однак дана інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє PAP з посиланням на польських прикордонників.

Згідно з оприлюдненими фейками росіян, українські матері, побоюючись зміни мобілізаційного віку, нібито масово вивозять своїх неповнолітніх синів, через що на кордоні утворюються черги. Повідомлялося, що щодня до Польщі прибуватиме до 150 тис. людей з України.

Однак у Прикордонній службі Польщі не підтверджують ні цифри, ні саме явище. Як зазначив у коментарі PAP капітан Даріуш Сєніцький, прессекретар Надбужанського відділу Прикордонної служби, протягом останнього тижня Прикордонна служба дійсно фіксує збільшення прикордонного руху на польсько-українському кордоні, але це стосується обох напрямків, як на в'їзд, так і на виїзд з Польщі. "Збільшення трафіку традиційно, як і щороку, пов'язане з різдвяно-новорічним періодом», – підкреслив Даріуш Сєніцький.

Зазначається, що довші черги на кордоні з Україною почали утворюватися з 20 грудня, але рух був рівномірно розподілений в обох напрямках та з переважанням виїзду з Польщі. Крім того, в жоден день на кордоні не було зафіксовано 150 тис. громадян України, які бажали в'їхати до Польщі.

На піку 22 грудня польсько-український кордон перетнули загалом майже 89 тис. громадян України, але більшість з них, майже 49 тис., виїхали з Польщі. Цю тенденцію також підтверджує рух автобусів на кордоні з Україною. За даними Бєщадського відділу Прикордонної служби, 23 грудня на прикордонних переходах було оформлено 260 автобусів, які виїхали з Польщі, тоді як в той же час до Польщі в'їхало 159.

«Збільшення прикордонного руху, зафіксоване в передріздвяний період, є стандартним явищем, яке спостерігається циклічно в цей час», – зазначив прессекретар Бєщадського відділу Прикордонної служби Пьотр Закєляж.

За даними Прикордонної служби, багато українців, які перебувають у Польщі, вирішили скористатися вільними днями, щоб провести Різдво зі своїми сім'ями на батьківщині. З іншого боку, чимало українців з нагоди свят вирішили відвідати родичів чи друзів у Польщі.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 млн українців виїхали за кордон. Науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк вважає, що їх повертати додому легше, аніж трудових мігрантів.

До слова, у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами.