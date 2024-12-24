Половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну: названо умову

Міністр національної єдності України: «Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися»

Половину чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну, не чекаючи закінчення війни, якщо вдасться розв'язати питання з бронюванням. Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

«Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є», – сказав Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами чиновника, у майбутніх «Хабах єдності» за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.

Раніше Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міністерстві національної єдності буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено Unity Hub.

Також глава Міннацєдності повідомив, що відомство працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України. Новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності.

Зазначалося, що інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції. Так, на початку 2025 року стартує пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону.

До слова, Київ виступає на підтримку того, щоб держави-члени Євросоюзу скоротили допомогу українським біженцям як передумова для їхнього повернення на батьківщину.