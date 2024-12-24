Кабмін продовжив на місяць дію бронювання від мобілізації: кого стосується

Продовження бронювання відбудеться автоматично

Кабінет Міністрів України продовжив на місяць дію бронювань, які були чинними станом на 19 грудня. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

«Нещодавні кібератаки тимчасово вплинули на роботу низки державних реєстрів. Тому поки триває відновлення систем, Уряд продовжив дію бронювань», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про бронювання, надані Міністерством економіки України через портал «Дія».

За словами Свириденко, продовження бронювання відбудеться автоматично: «Вам не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів».

«Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.