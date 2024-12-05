Названо найпопулярнішу страву, яку українці замовляли у 2024 році

До топ-5 страв увійшли піца, суші, шаурма та паста

Найпопулярнішою стравою, яку українці замовляли через Bolt Food, третій рік поспіль стали бургери. За 2024 рік їх замовляли понад 2 млн разів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

До топ-5 страв також увійшли піца, суші, шаурма та паста. Водночас рестораном-рекордсменом із найбільшою кількістю замовлень став McDonald’s.

«Найдорожче протягом 2024 року замовлення коштувало 19 742 грн, а найбільше важило 25 кг. Рекордсменом став користувач, який замовляв їжу 610 разів (це 13,5 замовлень на тиждень). А найщедрішим – користувач, який сумарно залишив протягом року 23 190 грн чайових», – зауважує пресслужба.

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