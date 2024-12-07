Близько року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Вадима Шевчука

До лав захисників України під час повномасштабній російсько-українській війні Вадим Шевчук приєднався у липні 2022 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Шевчука.

9 лютого 2024 року в бою за незалежність України поліг 25-річний захисник Вадим Шевчук, близько року він вважався зниклим безвісти. Про це повідомила Сокирянська міська рада.

Вадим народився і виріс у селі Вітрянка Дністровського району Чернівецької області. Там він здобув загальну середню освіту, опісля продовжив навчання у Буковинському військовому ліцеї міста Новодністровськ.

Стати військовим хлопець планував ще з дитинства. Після закінчення ліцею Вадим продовжив службу у Десантно-штурмових військах за контрактом, коли контракт завершився – повернувся до рідної Вітрянки, де допомагав батькам вести сільське господарство.

Близько року Вадим Шевчук вважався зниклим безвісти фото: Сокирянська міська рада

До лав захисників України вже у повномасштабній російсько-українській війні Вадим Шевчук приєднався у липні 2022 року.

Життєвий шлях молодого військовослужбовця обірвався 9 лютого 2024 року, він загинув під час бою в районі Авдіївки Донецької області. Близько року Вадим Шевчук вважався зниклим безвісти.

У захисника залишилися мама й тато. Вадиму Шевчуку назавжди 25.

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