Швеція вводить жорсткі правила для біженців. Як тепер отримати притулок

Біженці, яким було відмовлено у наданні притулку, повинні залишити Швецію та чекати п’ять років, перш ніж знову подати заявку

Уряд Швеції та партія «Шведські демократи» (ШД) підготували законопроєкт, який змінює правила для отримання притулку у країні. Про це повідомляє Sveriges Radio.

Згідно із їхньою пропозицією, особи, які отримали відмову, можуть повторно подати заяву на надання притулку лише через п'ять років, протягом яких вони не можуть перебувати на території королівства, розповів на пресконференції міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Юхан Форсель.

«Вважаємо, що ці пропозиції сприяють поверненню на батьківщину (осіб, яким відмовлено у наданні притулку, – «Главком»). Ми також вважаємо, що це може скоротити кількість безпідставних заяв на отримання притулку», – пояснив він.

Доповнення до законодавства мають набути чинності з 1 квітня 2025 року.

«Більше не буде стимулів залишатися нелегально у Швеції, щоб перечекати термін дії рішення (про відмову, – «Главком») і потім отримати дозвіл на новий розгляд справи», – заявив член партії «Шведські демократи» Людвіг Асплінг.

Наразі для повторного подання заяви закон зобов'язує «відмовників» до як мінімум чотирирічного очікування. Також протягом цього часу вони мають перебувати за межами Швеції.

Однак, за словами Асплінга, найбільш істотною відмінністю нових правил стане те, що відлік часу очікування починатиметься з моменту повернення іноземного громадянина до країни, до якої йому наказано повернутися. Відповідно до рішення шведської влади, як правило, це країна, де він чи вона народились.

Уряд і ШД також хочуть скасувати так звану «заміну шляху», яка передбачає можливість для тих, хто отримав відмову в притулку, подати заяву на дозвіл на роботу в Швеції. Наразі налічується 1,2 тис. таких осіб.

Законопроєкт також пропонує зміну положення про заборону повторного в'їзду до Швеції, який оголошується у разі, якщо «відмовник» добровільно не залишив країну у відведений для цього час. Якщо зараз термін такої заборони становить один рік, то в майбутньому строки заборони мають бути збільшені до п'яти років.

Нагадаємо, українські біженці активно облаштовуються у Швеції. Дві треті працездатних українців уже знайшли роботу, а майже половина можуть розмовляти шведською мовою. Зокрема, 81% опитаних українців не мають наміру кудись переїжджати зі свого нинішнього місця проживання, що свідчить про стабільність та задоволеність умовами перебування.