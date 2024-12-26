Які документи слід оновити українцям у Польщі в 2025 році: список

Українцям у Польщі слід мати дійсні документи

Для українців у Польщі є низка документів, які потребують вчасного продовження

У 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із легальним перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами. Про це пише InPoland.

Закордонний паспорт

Кому потрібно:

Громадянам України, чий паспорт закінчується або був виданий більше 10 років тому.

Як оновити:

У консульствах України в Польщі.

Термін обробки – до 3 місяців.

Вартість – від 370 до 600 злотих залежно від терміновості.

Карта побиту (Karta pobytu)

Кому потрібно:

Іноземцям, які мають тимчасовий або постійний вид на проживання.

Коли оновлювати:

Мінімум за 30 днів до закінчення терміну дії.

Що знадобиться:

Чинний паспорт.

Договір оренди або підтвердження місця проживання.

Довідка про доходи чи працевлаштування.

Тимчасовий захист (Status UKR)

Кому потрібно:

Українцям, які приїхали після початку війни у 2022 році та користуються статусом тимчасового захисту.

Що зміниться в 2025 році:

Статус захисту продовжено до 30 вересня 2025 року.

У разі народження дитини в цей період вона також отримає право на захист.

Як оновити:

Автоматично через подовження дії закону ЄС, але варто перевірити оновлені правила напередодні осені.

PESEL (ідентифікаційний номер)

Кому потрібно:

Усім, хто проживає в Польщі тривалий час або отримує соціальні виплати.

Коли оновлювати:

Якщо змінили місце проживання, статус зайнятості чи інші персональні дані.

Як оновити:

У місцевому управлінні ґміни або міста.

Послуга зазвичай безкоштовна.

Дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę)

Кому потрібно:

Українцям, які працюють на підставі дозволу на роботу.

Коли оновлювати:

До закінчення терміну чинності документа.

Як оновити:

Подати заявку через роботодавця в воєводському управлінні.

Страхування (NFZ або приватне)

Кому потрібно:

Усім, хто працює або навчається в Польщі.

Що оновити:

Державне страхування через роботодавця.

Приватний поліс – відповідно до умов контракту.

Зазначимо, у Люблінському воєводстві Польщі готуються прийняти чергову хвилю українських біженців.

До слова, у різних регіонах Польщі зарплати можуть суттєво відрізнятися. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові.

Найбільші зарплати отримують у громаді Єжманова (Нижньосілезьке воєводство). Населення тут близько 5 тис. осіб. Половина мешканців гміни заробляє щонайменше 9,5 тис. злотих брутто на місяць, тобто понад 6,7 тис. злотих на руки (69,1 тис. грн).