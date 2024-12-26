Які документи слід оновити українцям у Польщі в 2025 році: список
Для українців у Польщі є низка документів, які потребують вчасного продовження
У 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із легальним перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами. Про це пише InPoland.
Закордонний паспорт
Кому потрібно:
Громадянам України, чий паспорт закінчується або був виданий більше 10 років тому.
Як оновити:
- У консульствах України в Польщі.
- Термін обробки – до 3 місяців.
- Вартість – від 370 до 600 злотих залежно від терміновості.
Карта побиту (Karta pobytu)
Кому потрібно:
Іноземцям, які мають тимчасовий або постійний вид на проживання.
Коли оновлювати:
Мінімум за 30 днів до закінчення терміну дії.
Що знадобиться:
- Чинний паспорт.
- Договір оренди або підтвердження місця проживання.
- Довідка про доходи чи працевлаштування.
Тимчасовий захист (Status UKR)
Кому потрібно:
Українцям, які приїхали після початку війни у 2022 році та користуються статусом тимчасового захисту.
Що зміниться в 2025 році:
Статус захисту продовжено до 30 вересня 2025 року.
У разі народження дитини в цей період вона також отримає право на захист.
Як оновити:
Автоматично через подовження дії закону ЄС, але варто перевірити оновлені правила напередодні осені.
PESEL (ідентифікаційний номер)
Кому потрібно:
Усім, хто проживає в Польщі тривалий час або отримує соціальні виплати.
Коли оновлювати:
Якщо змінили місце проживання, статус зайнятості чи інші персональні дані.
Як оновити:
У місцевому управлінні ґміни або міста.
Послуга зазвичай безкоштовна.
Дозвіл на роботу (Zezwolenie na pracę)
Кому потрібно:
Українцям, які працюють на підставі дозволу на роботу.
Коли оновлювати:
До закінчення терміну чинності документа.
Як оновити:
Подати заявку через роботодавця в воєводському управлінні.
Страхування (NFZ або приватне)
Кому потрібно:
Усім, хто працює або навчається в Польщі.
Що оновити:
- Державне страхування через роботодавця.
- Приватний поліс – відповідно до умов контракту.
Зазначимо, у Люблінському воєводстві Польщі готуються прийняти чергову хвилю українських біженців.
До слова, у різних регіонах Польщі зарплати можуть суттєво відрізнятися. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові.
Найбільші зарплати отримують у громаді Єжманова (Нижньосілезьке воєводство). Населення тут близько 5 тис. осіб. Половина мешканців гміни заробляє щонайменше 9,5 тис. злотих брутто на місяць, тобто понад 6,7 тис. злотих на руки (69,1 тис. грн).
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