Укравтопром повідомив, які автомобілі найчастіше купують українці

Загалом з початку року українці придбали нові автівки на суму 114,5 млрд грн

У листопаді 2024 року на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє Укравтопром.

Які машини найчастіше купували українці в листопаді:

Toyota – 1,631 млрд грн; BMW – 1,052 млрд грн; Volkswagen – 945 млн грн; Audi 853 млн грн; Mercedes-Benz – 731 млн грн.

У перелік найпопулярніших марок автомобілів також потрапили Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Нагадаємо, Honda Motor та Nissan Motor підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу.Директори компаній 23 грудня офіційно схвалили початок переговорів про злиття. Остаточну угоду, як очікується, буде досягнуто у червні 2025 року. Загальні збори акціонерів автовиробників щодо схвалення злиття мають відбутися у квітні 2026 року.

До слова, в Україні з 21 грудня збільшилася кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість.