Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському танку

Минулого тижня Папа Римський Франциск відзначився прихильними словами на користь Росії

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost зобразив на обкладинці нового випуску автомобіль Папи Римського із шасі російського танка. Обкладинка завтрашнього номера журналу з’явилася у стрічці видання у мережі X (Twitter).

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Минулого тижня Папа Римський Франциск відзначився прихильними словами на користь Росії. Зокрема, під час виступу у Санкт-Петербурзі, закликав молодь не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни – спадкоємці великої країни. Також нагадав місцевій молоді про роль імператорів Петра I та Катерини II.

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського.

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Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.