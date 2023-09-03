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Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському танку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському танку
Wprost пересадив Франциска з папамобіля на танк
фото з відкритих джерел

Минулого тижня Папа Римський Франциск відзначився прихильними словами на користь Росії

Польський суспільно-політичний тижневик Wprost зобразив на обкладинці нового випуску автомобіль Папи Римського із шасі російського танка. Обкладинка завтрашнього номера журналу з’явилася у стрічці видання у мережі X (Twitter).

Польський тижневик зобразив Папу Римського на російському танку фото 1

Минулого тижня Папа Римський Франциск відзначився прихильними словами на користь Росії. Зокрема, під час виступу у Санкт-Петербурзі, закликав молодь не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни – спадкоємці великої країни. Також нагадав місцевій молоді про роль імператорів Петра I та Катерини II.

МЗС України відреагувало на заяви Папи Римського.

Олег Ніколенко, речник МЗС України наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

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Теги: Папа Римський автомобіль молодь росіяни Ватикан

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