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«Ви – спадкоємці великої Росії»: Папа Римський зізнався у симпатіях РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Ви – спадкоємці великої Росії»: Папа Римський зізнався у симпатіях РФ
Понтифік нагадав російській молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів
фото з відкритих джерел

Понтифік закликав росіян не забувати про свою спадщину

Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ. Про це йдеться на сайті служби архиєпархії Божої Матері в Москві.

Понтифік закликав росіян не забувати про свою спадщину і сказав їм «спасибі» за їх спосіб бути «росіянами».

Відзначається, що відповідною промовою Папа відзначився в рамках Всеросійської зустрічі католицької молоді в Санкт-Петербурзі.

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви спадкоємці великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, країни великої культури і великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини, ви спадкоємці великої матінки – Росії, йдіть вперед з цим. І спасибі вам. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами», – сказав Франциск.

Таким чином Папа відповів на зустрічне запитання молоді РФ про те, як він ставиться до Росії, вказує Московська архиєпархія.

Нагадаємо, раніше Папа Римський вимагав від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно.

Крім того, Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї, що, на його думку, означає «виснаження справжнього людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, соціальної держави».

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви. 

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

Теги: Папа Римський молодь росіяни

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