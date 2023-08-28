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Папа Римський закликав росіян не забувати імперську спадщину. МЗС України відреагувало

Діана Гасюк
glavcom.ua
Папа Римський закликав росіян не забувати імперську спадщину. МЗС України відреагувало
фото з відкритих джерел

Речник МЗС України звернув увагу на виступ Папи Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі

Папа Римський Франциск звернувся до росіян та закликав їх не відмовлятись від імперської спадщини. Про це повідомив Олег Ніколенко, речник МЗС України, у своєму Facebook.

Речник МЗС України звернув увагу на виступ Папи Франциска перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі 25 серпня. Тоді Франциск заявив: «Ніколи не забувайте про спадщину. Ви - нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії - великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви - нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам - дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

Ніколенко наголосив, що саме такою імперіалістичною пропагандою, «духовними скрепами» і «потребою» в порятунку «великої Матінки Росії» Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

«Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва», – зазначив Ніколенко.

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск знову відзначився прихильними заявами на користь країни-агресорки. Він закликав російську молодь ніколи не забувати про свою історичну спадщину та заявив, що росіяни-спадкоємці великої країни і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших імператорів РФ. 

Нагадаємо, раніше Папа Римський вимагав від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно.

Крім того, Папа розкритикував збільшення інвестицій у виробництво зброї, що, на його думку, означає «виснаження справжнього людського капіталу: освіти, охорони здоров’я, соціальної держави».

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви. 

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

Теги: Папа Римський Facebook

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