Папа Римський і Україна. Не маю права промовчати

В своїй заяві щодо висловів папи Франциска, Святослав лише доливає олії в вогонь

Слова папи Римського Франциска з дифірамбами катам поневолених народів, імперцям, шовіністам і служителям Диявола – Пєтру Пєрвому та Єкатєрінє Второй – це не чергова персональна помилка папи, а прояв системної позиції і політики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після Гаванської декларації 2016 року, яка стала фактично пактом про поділ релігійного світу між Ватиканом і Москвою (бо ніхто ж з притомних не вірить в самостійність дій Патрарха в погонах Кіріла), веде однозначну політику реалізації своїх цілей за рахунок українців, якими просто сторгували.

І це треба прийняти як очевидний факт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але реакція Митрополита УГКЦ Святослава є не менш обурливою.

В своїй заяві щодо висловів папи Франциска, Святослав лише доливає олії в вогонь, свідомо плутає імперіалізм, колоніалізм, шовінізм з націоналізмом, підігруючи російській пропаганді (твердячи, що націоналізм є підставою війни в Україні), залишаючи глибоке нерозуміння і образу тисячам націоналістів на фронті.

Поколінням націоналістів, що життя віддали в боротьбі за Україну.

Забуваючи, що в основі українського націоналізму: Бог і Україна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Святослав своєю некоректною заявою фактично топчеться по памʼяті греко-католицьких священників і вірян, що були основою національно-визвольного руху середини XX століття.

Памʼяті священників, які виховали націоналістичних провідників, зокрема Степана Бандеру та Ярослава Стецька.

Отця Ярослава Лесіва.

Священників УПА, які йшли зі своєю паствою у Концтабори, благословляли на боротьбу.

І нині капелани націоналістичних організацій прирівняні до російських імперців?

Будь ласка, читайте текст після реклами

При тому так люто ненавидячи націоналізм, оббріхуючи його, Митрополит толерує в структурах наближених до церкви прихильників диявола і його нетрадиційних цінностей.

Вважаю, що митрополит як мінімум має вибачитися перед представниками українського націоналізму.

А загалом, напевно час УГКЦ повертатися в лоно матірної і канонічної православної церкви України.

і служити Богу через свій народ.

П.С. Хто слідкує за моєю стрічкою бачив, що я жодного разу не втручався в інтернет срачі. Але цього разу вважаю, що не мав права промовчати, як українець, християнин і націоналіст.