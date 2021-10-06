Польський експосадовець закликав оголосити війну Білорусі

Погіршення відносин між країнами відбулося внаслідок міграційної кризи

Колишній заступник міністра національної оборони Польщі Ромуальд Шереметьєв закликав владу країни оголосити Білорусі війну і розірвати всі дипломатичні зв'язки. Цитату польського експосадовця, що пролунала в ефірі Польського Радіо, наводить Telegram-канал «Білоруський союз журналістів».

Шереметьєв пояснив, що мова йде як про припинення контактів на вищому рівні, так і припинення дорожнього, залізничного та повітряного сполучення між країнами, тому Польщі можна обійтися без введення воєнного стану. Таким чином, на його думку, країні слід реагувати на спровоковану владою Білорусі міграційну кризу у Польші та сусідніх країнах.

Також ексзаступник міністра заявив, що «вороги Польщі намагаються переконати світову думку в тому, що поляки – нація злочинців». Він закликав відкидати подібні звинувачення і боротися на благо країни.

Нагадаємо, відносини між Варшавою і Мінськом погіршилися після того, як на кордоні Білорусі з країнами Європейського союзу почалася міграційна криза: сотні нелегалів з країн Близького Сходу до цих пір намагаються перетнути кордон. Наплив мігрантів пов'язують із заявами білоруського президента Олександра Лукашенка, який обіцяв, що більше не буде стримувати міграційний потік.

На початку жовтня стало відомо, що нижня палата парламенту Польщі (сейм) затвердила рішення уряду про продовження надзвичайного стану, введеного в прикордонних з Білоруссю районах через міграційну кризу. Надзвичайний стан поширюється на прикордонну зону шириною три кілометри і зачіпає близько 200 населених пунктів.

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