На кордоні Польщі та Білорусі за тиждень померли п’ятеро біженців

З початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути білорусько-польський кордон

Польща продовжує підсилювати кордон із Білоруссю для запобігання нелегальній міграції

За останній тиждень на кордоні Білорусі з Польщею померли п’ятеро людей. Про це повідомляє DW.

Зокрема, у ніч з четверга на п’ятницю у громадянина Іраку, що намагався потрапити до Польші з Білорусі, стався серцевий напад, що спричинив його смерть.

«Минулої ночі групу іммігрантів з Іраку затримали за 500 метрів від кордону з Білоруссю. Один із чоловіків, попри те, що його реанімували патрульні та бригада швидкої допомоги, помер», – написала пресслужба польських прикордонників. Також повідомлялося, що інша людина з-поміж біженців була госпіталізована до місцевої лікарні після виявлення симптомів Covid-19.

Нагадаємо, раніше поблизу польсько-білоруського кордону були знайдені тіла трьох осіб.

Також 19 вересня в метрі від білорусько-польського кордону виявлено тіло 39-річної громадянки Іраку без ознак життя. Поруч із тілом знаходилися троє дітей, а також чоловік та жінка похилого віку.

Нагадаємо також, Польща та Литва звинуватили сусідню Білорусь у заохоченні іракських та афганських біженців порушувати законодавство ЄС та перетинати кордон. Ця тактика розглядається як спроба тиску на блок з метою скасування економічних санкцій проти диктатури білоруського лідера Олександра Лукашенка.

За даними польської прикордонної служби, з початку вересня було щонайменше 5 тис. спроб перетнути кордон.

Раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів. Відповідне рішення схвалив президент Анджей Дуда.

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