Помер актор Ренс Говард

Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах

Американський актор Ренс Говард помер на 90-му році життя.

Про це в твіттері повідомив його син, режисер Рон Говард.

«Він особливо відрізнявся вмінням поєднувати амбіції з особистою недоторканністю», - написав Говард-молодший.

Clint & I have been blessed to be Rance Howard’s sons. Today he passed at 89. He stood especially tall 4 his ability to balance ambition w/great personal integrity. A depression-era farm boy, his passion for acting changed the course of our family history. We love & miss U Dad.