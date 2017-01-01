Помер актор Ренс Говард

Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах

Американський актор Ренс Говард помер на 90-му році життя. Про це в твіттері повідомив його син, режисер Рон Говард. «Він особливо відрізнявся вмінням поєднувати амбіції з особистою недоторканністю», - написав Говард-молодший. Clint & I have been blessed to be Rance Howard’s sons. Today he passed at 89. He stood



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Ренс Говард

Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах

Американський актор Ренс Говард помер на 90-му році життя.

Про це в твіттері повідомив його син, режисер Рон Говард.

«Він особливо відрізнявся вмінням поєднувати амбіції з особистою недоторканністю», - написав Говард-молодший.

Clint & I have been blessed to be Rance Howard’s sons. Today he passed at 89. He stood especially tall 4 his ability to balance ambition w/great personal integrity. A depression-era farm boy, his passion for acting changed the course of our family history. We love & miss U Dad. — Ron Howard (@RealRonHoward) 25 листопада 2017 р.

Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах, включаючи фільми сина. Найбільш відомими його роботами є ролі у фільмах «День незалежності», «Аполлон-13» і «Ангели і демони».

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