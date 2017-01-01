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    Помер актор Ренс Говард

    Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах
    Американський актор Ренс Говард помер на 90-му році життя. Про це в твіттері повідомив його син, режисер Рон Говард. «Він особливо відрізнявся вмінням поєднувати амбіції з особистою недоторканністю», - написав Говард-молодший. Clint & I have been blessed to be Rance Howard’s sons. Today he passed at 89. He stood
    • Вчора, 04:55
    • Розсилка
    Ренс Говард
    Ренс Говард

    Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах

    Американський актор Ренс Говард помер на 90-му році життя.

    Про це в твіттері повідомив його син, режисер Рон Говард.

    «Він особливо відрізнявся вмінням поєднувати амбіції з особистою недоторканністю», - написав Говард-молодший.

    Ренс Говард знявся більш ніж в 260 фільмах і серіалах, включаючи фільми сина. Найбільш відомими його роботами є ролі у фільмах «День незалежності», «Аполлон-13» і «Ангели і демони».

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