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    «Не вдягнув пальто й помер від застуди». Цікаві факти про інавгурації американських президентів

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    <span>Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом</span> - «Не вдягнув пальто й помер від застуди». Цікаві факти про інавгурації американських президентів
    Інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом
    Фото з відкритих джерел

    Барак Обама склав присягу чотири рази

    Традиція інавгурації Президента Сполучених Штатів Америка налічує понад 230 років і є однією з найдавніших демократичних традицій у США. У посольстві США в Україні розповіли кілька фактів про цей важливий день американської демократії.

    Новий президент може скласти присягу де завгодно, у будь-який час до фактичного початку терміну його повноважень, при цьому будь-хто може бути присутнім у якості свідка.

    Останніми роками Голова Верховного суду США приводить до присяги новообраних президентів, але президента Келвіна Куліджа до присяги приводив його батько, нотаріус, у фермерському будинку у Вермонті о 02:47 ночі після отримання звістки про смерть Президента Уоррена Гардінга.

    І хоча, як правило, на церемонії присутні високопосадовці зі всіх гілок американського уряду та збройних сил США, іноземні держави, як правило, представляють їхні посли, а не глави держав.

    Джордж Вашингтон був єдиним президентом, інавгурація якого проходила у двох містах. Президент давав присягу в Нью-Йорку 30 квітня 1789 року. Його друга інавгурація відбулася 4 березня 1793 року у Філадельфії, яка на той час була столицею країни.

    У 1841 році, попри лютий холод у день інавгурації, Вільям Генрі Гаррісон відмовився одягнути пальто на церемонію й помер від застуди, яку отримав того дня, пробувши на посаді лише 32 дні.

    Барак Обама склав присягу чотири рази. Так як, приводячи його до присяги у 2009 році, Голова Верховного суду США вимовив кілька слів неправильно, наступного дня Обама вирішив знову скласти присягу, будучи дуже пильним до таких речей. У 2013 році він склав присягу непублічно 20 січня, у неділю, а потім публічно 21 січня.

    Нагадаємо, інавгурація Байдена запланована на 20 січня в 12:00 за місцевим часом. Через посилені заходи безпеки й пандемію вона суттєво відрізнятиметься від церемоній заступлення на посаду попередніх президентів.

    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США інавгурація
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