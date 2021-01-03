Легендарний американський телеведучий потрапив до лікарні з коронавірусом

У ведучого вже багато років цукровий діабет другого типу

87-річного Ларрі Кінга навіть заборонено відвідувати рідним

Відомий у всьому світі телеведучий Ларрі Кінг захворів Covid-19 і вже понад тиждень перебуває під наглядом лікарів у медичному центрі Cedars Sinai, який знаходиться в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє CNN.

На сьогодні 87-річного Ларрі Кінга навіть заборонено відвідувати рідним. Це пов’язано з тим, що в американських лікарнях досить строгий медичний протокол. Відомо також, що у ведучого вже багато років цукровий діабет 2 типу, було кілька серцевих нападів, а в 1987 році він пережив шунтування серця.

У 2017 році Кінг успішно переміг рак легенів, який був виявлений на ранній стадії, а в 2019 проходив процедуру лікування стенокардії. Все це може бути ускладнюючими факторами при зараженні коронавірусом.

25 років телеведучий виходив в ефір найвідомішого каналу CNN в Америці і вів шоу «Ларрі Кінг у прямому ефірі». У 2010 році Кінг пішов на пенсію. Є засновником медичного фонду серцевих захворювань Ларрі Кінга.

Ларрі Кінг активний користувач Twitter, а у його стрічка має 2,4 мільйона підписників. Останній твіт від Кінга був 26 листопада, коли він побажав усім щасливого Дня Подяки.

Нагадаємо, науковці назвали несподівану умову для вакцинації від коронавірусу.