  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Легендарний американський телеведучий потрапив до лікарні з коронавірусом

    • Розсилка
    У ведучого вже багато років цукровий діабет другого типу - Легендарний американський телеведучий потрапив до лікарні з коронавірусом
    У ведучого вже багато років цукровий діабет другого типу

    87-річного Ларрі Кінга навіть заборонено відвідувати рідним

    Відомий у всьому світі телеведучий Ларрі Кінг захворів Covid-19 і вже понад тиждень перебуває під наглядом лікарів у медичному центрі Cedars Sinai, який знаходиться в Лос-Анджелесі.

    Про це повідомляє CNN.

    На сьогодні 87-річного Ларрі Кінга навіть заборонено відвідувати рідним. Це пов’язано з тим, що в американських лікарнях досить строгий медичний протокол. Відомо також, що у ведучого вже багато років цукровий діабет 2 типу, було кілька серцевих нападів, а в 1987 році він пережив шунтування серця.

    У 2017 році Кінг успішно переміг рак легенів, який був виявлений на ранній стадії, а в 2019 проходив процедуру лікування стенокардії. Все це може бути ускладнюючими факторами при зараженні коронавірусом.

    25 років телеведучий виходив в ефір найвідомішого каналу CNN в Америці і вів шоу «Ларрі Кінг у прямому ефірі». У 2010 році Кінг пішов на пенсію. Є засновником медичного фонду серцевих захворювань Ларрі Кінга.

    Ларрі Кінг активний користувач Twitter, а у його стрічка має 2,4 мільйона підписників. Останній твіт від Кінга був 26 листопада, коли він побажав усім щасливого Дня Подяки.

    Нагадаємо, науковці назвали несподівану умову для вакцинації від коронавірусу.

    Теги: США хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies