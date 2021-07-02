Картину українського художника продали на аукціоні Sotheby’s майже за $30 млн

Полотно абстракціоніста Кандинського датується 1937 роком

Картину художника Василя Кандинського продали на торгах аукціону Sotheby’s за 29,4 мільйона доларів. Полотно «Умиротворені напруженості» (Tensions calmées) понад півстоліття знаходилося в приватній колекції. Про це повідомляє «Суспільне»

Ця картина датується 1937 роком. Тоді ж її придбав американський меценат Соломон Гуггенхайм. Усього в його колекції близько 150 робіт абстракціоніста. Близько півсотні з них, зокрема «Умиротворені напруженості», продали на аукціоні в 1964 році. Відтоді полотно не з'являлося на ринку.

Перед повторним продажем на аукціоні Sotheby's картину виставляли в галереях аукціонного будинку в Нью-Йорку, Дубаї, Гонконзі, Тайбеї і Лондоні. Фахівці Sotheby's оцінювали полотно в 18-25 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що в червні до України вперше привезли роботи Василя Кандинського. Колекціонер Едвард Ходорковський придбав ці роботи понад 10 років тому, але не презентував їх, тому що не мав достатньо доказів для підтвердження їхньої оригінальності.

На виставці, яка тривала з 1 по 12 червня, були представлені 15 ескізів художника. Інформація про суму, за яку був куплений альбом, та у скільки зараз оцінюються замальовки, не розголошується. Але альбом застрахований на 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, Василь Кандинський (нар. 4 (16) грудня 1866, Москва, Московська губернія, Російська імперія — 13 грудня 1944, Неї-сюр-Сен, Іль-де-Франс, Франція) – живописець, графік і теоретик мистецтва. Жив та творив в Україні, Німеччині, Франції та Росії. Кандинський вважається першим абстракціоністом.

Тим часом, майстриня з Кременчука стала рекордсменкою України з вишивання картин.