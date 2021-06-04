  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Скульптури Мікеланджело очистили бактеріями. В Італії провели цікавий експеримент

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скульптури Мікеланджело очистили бактеріями. В Італії провели цікавий експеримент
    Фото: nytimes.com

    Жодні хімічні засоби не могли впоратися з брудом, поки дослідники не спробували випустити на мармур вісім штамів бактерій Serratia ficaria SH7

    Старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій. Про це пише The New York Times.

    Таємний експеримент провели восени 2020 року, коли каплиця Медічі була відкрита для відвідувачів з обмеженнями через Covid-19. Італійські дослідники та реставратори випустили бактерії, які харчуються брудом, на мармурові шедеври Мікеланджело.

    Відомо, що в каплиці поховані члени родини Медічі, зокрема флорентійський герцог Алессандро. Вчені допускають, що його поховання могло бути здійснено не за правилами. Впродовж століть останки поступово поглиналися і залишили на мармурі глибокі плями. Жодні хімічні засоби не могли впоратися з брудом, поки дослідники не спробували випустити на мармур вісім штамів бактерій Serratia ficaria SH7, які не завдають шкоди людям, але відомо, що вони харчуються брудом. Завдяки цим мікроорганізмам команда змогла позбутися всіх плям на каплиці.

    «SH7 з'їли Алессандро», – розповіла The New York Times Моніка Біетті, колишня директорка музею капели Медічі. Реставратори стверджують, що подібний метод очистки найбільш сприятливий для людського здоров'я, для довкілля та самих творів мистецтва.

    Тим часом, у надрах сучасної Румунії 5 мільйонів років тому утворилась замкнена екологічна система з печер, заповнених отруйними газами. Дослідники, які не можуть провести там багато часу, щоразу відкривають нові види. Про це пише Science Alert.

    Печера Мовіле, до її відкриття у 1986 році, була відрізана від зовнішнього світу протягом щонайменше 500 тис. років. Вона розташована всього за кілька кілометрів від узбережжя Чорного моря й має унікальну екосистему з власними водами.


    Читайте також:

    Теги: Італія мистецтво наука поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скульптури Мікеланджело очистили бактеріями. В Італії провели цікавий експеримент