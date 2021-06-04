Скульптури Мікеланджело очистили бактеріями. В Італії провели цікавий експеримент

Жодні хімічні засоби не могли впоратися з брудом, поки дослідники не спробували випустити на мармур вісім штамів бактерій Serratia ficaria SH7

Старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій. Про це пише The New York Times.

Таємний експеримент провели восени 2020 року, коли каплиця Медічі була відкрита для відвідувачів з обмеженнями через Covid-19. Італійські дослідники та реставратори випустили бактерії, які харчуються брудом, на мармурові шедеври Мікеланджело.

Відомо, що в каплиці поховані члени родини Медічі, зокрема флорентійський герцог Алессандро. Вчені допускають, що його поховання могло бути здійснено не за правилами. Впродовж століть останки поступово поглиналися і залишили на мармурі глибокі плями. Жодні хімічні засоби не могли впоратися з брудом, поки дослідники не спробували випустити на мармур вісім штамів бактерій Serratia ficaria SH7, які не завдають шкоди людям, але відомо, що вони харчуються брудом. Завдяки цим мікроорганізмам команда змогла позбутися всіх плям на каплиці.

«SH7 з'їли Алессандро», – розповіла The New York Times Моніка Біетті, колишня директорка музею капели Медічі. Реставратори стверджують, що подібний метод очистки найбільш сприятливий для людського здоров'я, для довкілля та самих творів мистецтва.

Тим часом, у надрах сучасної Румунії 5 мільйонів років тому утворилась замкнена екологічна система з печер, заповнених отруйними газами. Дослідники, які не можуть провести там багато часу, щоразу відкривають нові види. Про це пише Science Alert.

Печера Мовіле, до її відкриття у 1986 році, була відрізана від зовнішнього світу протягом щонайменше 500 тис. років. Вона розташована всього за кілька кілометрів від узбережжя Чорного моря й має унікальну екосистему з власними водами.