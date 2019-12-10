Померла солістка Roxette Марі Фредрікссон



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На 62-му році життя померла солістка Roxette Марі Фредрікссон

Марі Фредрікссон тривалий час боролася з раком мозку, який у неї діагностували у вересні 2002 року

61-річна Марі Фредрікссон, композитор, автор пісень, піаністка, більш відома як солістка поп-рок-групи Roxette, померла в понеділок вранці. Сьогодні цю інформацію підтвердив менеджер зірки.

«З величезним сумом ми повинні оголосити про смерть однієї з наших улюблених артисток. Марі Фредрікссон померла вранці 9 грудня у своїй квартирі після тривалої хвороби», - - повідомила представник артистки Марі Дімберг.

«Час йде так швидко, так швидко. Таке відчуття, що вчора ми з Марі сиділи в моїй маленькій квартирі в Хальмстаді і ділилися своїми мріями», - сказав її колега по Roxette Пер Гессле.

«Спасибі, Марі. Спасибі за все. Ти була дійсно унікальним музикантом. Ти була мені прекрасним другом понад сорок років. Я пишаюся і щасливий, що я зміг провести так багато часу з тобою, спасибі за твою душевну теплоту, щедрість і гумор. Люблю тебе і твою сім'ю», - - додав він.

За словами близьких, на церемонії прощання з Фредрікссон будуть присутні тільки члени сім'ї. Зірка раніше боролася з серйозною хворобою. У вересні 2002 року їй діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Співачці успішно провели операцію, і в період відновлення вона продовжувала писати музику. У жовтні 2005 року було офіційно заявлено, що співачка одужала і більше не потребує лікування. Однак концертну діяльність за наполяганням лікарів їй довелося припинити. У 2016 році Roxette скасували турне на честь 30-річчя гурту.

«Рак не повернувся. Але вона майже осліпла на одне око, почалися проблеми з ногами, вона практично не могла ходити», - сказав Пер Гессле в інтерв'ю німецькому RTL.

Марі Фредрікссон була заміжньою за шведським композитором Мікаелем Боіошем. Вони виховували двох дітей: Інес Юсефін Боіош і Оскара Мікаеля Боіош.