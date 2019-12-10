Розлучення Ані Лорак. Колишній чоловік співачки зробив важливу заяву



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Співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу.

Зіркова пара розлучилася на початку 2019 року і в суді ділила майно

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу передумав ділити подружнє майно, яке він нажив у шлюбі з українською естрадною співачкою Ані Лорак (справжнє ім’я та прізвище - Кароліна Куєк).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Голосіївського районного суду Києва від 4 грудня.

Ексчоловік співачки подав цивільний позов одразу після розлучення, яке відбулося 31 січня цього року за рішенням Шевченківського районного суду Києва. Ініціатором розірвання шлюбу виступила Ані Лорак, яка зазначила, що подружнє життя у сторін не склалось, оскільки, відсутні спільні погляди на сімейне життя, довіра, почуття любові та поваги втрачено. Також вони не проживають однією сім'єю, а тому шлюбні відносини припинені.

Натомість Мурат Налчаджіоглу добивався у суді поділу майна колишнього подружжя. Однак 4 грудня у підготовчому судовому засіданні представник ексчоловіка співачки подав заяву, в якій позивач відмовляється від позову про поділ майна подружжя і просить закрити провадження.

Того ж дня представник співачки також подав заяву, в якій Ані Лорак відмовляється від зустрічного позову і наполягає на закриті провадження.

Суд прийняв обидві відмови і роз’яснив: у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, не допускається.

Нагадаємо, що влітку 2018 року чоловіка Ані Лорак зловили на зраді. Турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна.

Столична тусовщиця в обіймах колишнього чоловіка Ані Лорак в одному з нічних київських клубів

Фанати Лорак навіть провели паралель між її стосунками з російським співаком Сергієм Лазарєвим та недавньою зрадою її чоловіка Мурата. Адже на спільних фотографіях артист завжди обіймає Лорак, а також іноді цілує в щічку і проявляє інші знаки симпатії.

Ані Лорак вийшла заміж за Мурата Налчаджіоглу у серпні 2009 року, з яким у неї є донька Софія. Сама ж співачка тепер живе і працює в Росії.