Помпео заявив, що США готові почати діалог з Іраном без попередніх умов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Державний секретар США Майк Помпео

«Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація», - сказав Помпео

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон готовий почати діалог з Іраном без будь-яких попередніх умов.

Про це повідомляє Reuters.

Держсекретар зазначив, що проблеми відносин між США і Іраном існують через режим, який перебуває при владі, а не через антиіранські санкції.

«Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація», - сказав Помпео.

Напередодні президент Ірану назвав умови для переговорів з США. Іран, зокрема, чекає від США «поваги».

Нагадаємо, декілька днів тому верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.