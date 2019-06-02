Помпео заявив, що США готові почати діалог з Іраном без попередніх умов
«Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація», - сказав Помпео
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон готовий почати діалог з Іраном без будь-яких попередніх умов.
Про це повідомляє Reuters.
Держсекретар зазначив, що проблеми відносин між США і Іраном існують через режим, який перебуває при владі, а не через антиіранські санкції.
«Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація», - сказав Помпео.
Напередодні президент Ірану назвав умови для переговорів з США. Іран, зокрема, чекає від США «поваги».
Нагадаємо, декілька днів тому верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.
У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.
Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.Натомість Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.