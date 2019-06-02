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    У світі

    Помпео заявив, що США готові почати діалог з Іраном без попередніх умов

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    Державний секретар США Майк Помпео&nbsp; - Помпео заявив, що США готові почати діалог з Іраном без попередніх умов
    Державний секретар США Майк Помпео 

    «Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація», - сказав Помпео

    Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон готовий почати діалог з Іраном без будь-яких попередніх умов.

    Про це повідомляє Reuters.

    Держсекретар зазначив, що проблеми відносин між США і Іраном існують через режим, який перебуває при владі, а не через антиіранські санкції.

    «Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація», - сказав Помпео.

    Напередодні президент Ірану назвав умови для переговорів з США. Іран, зокрема, чекає від США «поваги».

    Нагадаємо, декілька днів тому верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

    У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

    Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.

    Натомість Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.            
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