У Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть

Під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб

Представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами

Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту «Наша ніва» Катерину Карпицьку і російського мережевого видання «МБХ Медіа» Романа Попкова судитимуть.

Про це повідомляє БелаПАН з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.

«Обох представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами. Їх відправили в мінський Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна», – йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, в ході суботньої акції були також затримані, але пізніше звільнені журналісти Олександр Силич і Дарина Чульцова.

Затримання на акції медиків у Мінську

За останніми даними, під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб – учасників акцій протесту і звичайних перехожих.

Нагадаємо, 7 листопада Олександр Лукашенко взяв участь в церемонії підключення першого енергоблоку «БелАЕС» до об’єднаної енергосистеми країни. У Білорусі запустили перший енергоблок АЕС у Острівці.

До слова, Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.