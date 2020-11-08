У Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть
Представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами
Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту «Наша ніва» Катерину Карпицьку і російського мережевого видання «МБХ Медіа» Романа Попкова судитимуть.
Про це повідомляє БелаПАН з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.
«Обох представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами. Їх відправили в мінський Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна», – йдеться у повідомленні.
За інформацією правозахисників, в ході суботньої акції були також затримані, але пізніше звільнені журналісти Олександр Силич і Дарина Чульцова.
Затримання на акції медиків у Мінську
За останніми даними, під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб – учасників акцій протесту і звичайних перехожих.
Нагадаємо, 7 листопада Олександр Лукашенко взяв участь в церемонії підключення першого енергоблоку «БелАЕС» до об’єднаної енергосистеми країни. У Білорусі запустили перший енергоблок АЕС у Острівці.
До слова, Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.