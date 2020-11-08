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    У світі

    У Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть

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    Під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі&nbsp;затримали&nbsp;близько 100 осіб&nbsp; - У Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть
    Під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб 

    Представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами

    Затриманих 7 листопада в Мінську журналістів сайту «Наша ніва» Катерину Карпицьку і російського мережевого видання «МБХ Медіа» Романа Попкова судитимуть.

    Про це повідомляє БелаПАН з посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.

    «Обох представників ЗМІ затримали під час традиційного суботнього жіночого маршу з квітами. Їх відправили в мінський Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна», – йдеться у повідомленні.

    За інформацією правозахисників, в ході суботньої акції були також затримані, але пізніше звільнені журналісти Олександр Силич і Дарина Чульцова.

    200103Затримання на акції медиків у Мінську

    За останніми даними, під час Маршу медиків і Жіночого маршу в столиці Білорусі затримали близько 100 осіб – учасників акцій протесту і звичайних перехожих.

    Нагадаємо, 7 листопада Олександр Лукашенко взяв участь в церемонії підключення першого енергоблоку «БелАЕС» до об’єднаної енергосистеми країни. У Білорусі запустили перший енергоблок АЕС у Острівці.

    До слова, Лукашенко заявив, що «не париться» з приводу персональних санкцій ЄС.

    Білорусь ЗМІ Олександр Лукашенко
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