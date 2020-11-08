У Білорусі почалися затримання учасників акції протесту (відео)

Оператори стільникового зв’язку на вимогу влади обмежили швидкість мобільного інтернету

У столиці Білорусі Мінську, де після президентських виборів 9 серпня тривають акції протесту проти обрання Олександра Лукашенка, в неділю, 8 листопада, під час «Маршу народовладдя» силовики провели жорсткі затримання учасників акції.

Відповідні фото і відео публікує видання TUT.BY.

Акція протесту почалася близько полудня, проте люди все ще продовжують підходити в центр білоруської столиці. Оператори стільникового зв’язку на вимогу влади обмежили швидкість мобільного інтернету. У центр Мінська стягнули додаткові підрозділи силовиків, підігнали автозаки.

За підрахунками видання TUT.BY, на акції зібралися кілька тисяч осіб. Після чого силовики почали проводити затримання, звинувачуючи маніфестантів в участі в несанкціонованому зібранні.

«Близько 10 осіб доставлено до територіального РУВС для розгляду через участь в несанкціонованому масовому заході», – повідомила офіційний представник ГУВС Мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич.

У Білорусії з серпня тривають масові акції протесту. Учасники вимагають відставки Лукашенка, проведення нових виборів і покарання силовиків, відповідальних за жорстокі розгони демонстрантів. Лукашенко вважає, що в ситуації видно елементи «зовнішнього втручання».

Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.

Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.

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