У Білорусі почалися затримання учасників акції протесту (відео)
Оператори стільникового зв’язку на вимогу влади обмежили швидкість мобільного інтернету
У столиці Білорусі Мінську, де після президентських виборів 9 серпня тривають акції протесту проти обрання Олександра Лукашенка, в неділю, 8 листопада, під час «Маршу народовладдя» силовики провели жорсткі затримання учасників акції.
Відповідні фото і відео публікує видання TUT.BY.
Акція протесту почалася близько полудня, проте люди все ще продовжують підходити в центр білоруської столиці. Оператори стільникового зв’язку на вимогу влади обмежили швидкість мобільного інтернету. У центр Мінська стягнули додаткові підрозділи силовиків, підігнали автозаки.
За підрахунками видання TUT.BY, на акції зібралися кілька тисяч осіб. Після чого силовики почали проводити затримання, звинувачуючи маніфестантів в участі в несанкціонованому зібранні.
«Близько 10 осіб доставлено до територіального РУВС для розгляду через участь в несанкціонованому масовому заході», – повідомила офіційний представник ГУВС Мінського міськвиконкому Наталія Ганусевич.
Нагадаємо, 31 жовтня жінки і люди з інвалідністю в Мінську провели масову акцію протесту.
Як повідомлялося, у Білорусі затриманих журналістів відправили в ізолятор, їх судитимуть.