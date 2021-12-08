Чорногорія оновила умови в’їзду: вакцинація дійсна пів року

Тепер сертифікат про щеплення визнається, якщо з дати отримання другої дози минуло не менше 14 днів, але не більше шести місяців

Чорногорія змінила умови в’їзду для вакцинованих туристів, обмеживши визнання сертифікатів про щеплення шістьма місяцями з дати отримання останньої дози. Про це повідомило посольство України у Чорногорії.

Оновлені правила вже набули чинності.

«Звертаємо вашу увагу, що з 3 грудня в’їзд в Чорногорію із сертифікатом вакцинації можливий за умови, якщо повна вакцинація здійснена не пізніше шести місяців до моменту в’їзду до Чорногорії. Інші умови в’їзду залишаються чинними», – повідомили у посольстві.

Відтак сертифікат про щеплення визнається, якщо з дати отримання другої дози минуло не менше 14 днів, але не більше шести місяців. При цьому, Чорногорія визнає усі вакцини, а сертифікат можна мати в електронному або паперовому вигляді. Посольство рекомендує мати документ англійською та з QR-кодом.

Альтернативно мандрівники можуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більш ніж за 72 години до часу перетину кордону, або антиген-тест, зроблений не більш ніж за 48 годин до часу перетину кордону.

Визнається також довідка про перенесену хворобу – позитивний ПЛР-тест, отриманий більше 14 днів тому, але не більше ніж 180 днів тому.

Особи до 18 років можуть в’їжджати без жодних обмежень.