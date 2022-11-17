Телеканал RT є інформаційною загрозою для всього світу – Центр стратегічних комунікацій

Російська пропаганда діє на повну

Державні телеканали РФ є справжньою допомогою Кремлю в його кривавій політиці, аби переконувати світ у своїй невинності й розпалювати довкола ворожнечу. Зокрема, медіахолдинг RT є одним із найбільших виробників пропаганди, який хоч і сфокусований на війні проти України, але також продовжує дезінформувати світ про те, що відбувається насправді.

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Про це пише у своєму матеріалі Центр стратегічних комунікацій. Мова йде про те, що велика кількість російського пропагандистського медіахолдингу досі діє на територіях різних держав і поширює свої думки серед іноземної аудиторії.

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Серед найпопулярніших тематик телеканалів RT є приниження України і навіть заклики до геноциду. Директор RT у Росії, а також ведучий програми «Антонимы» Антон Красовський відзначився цинічними закликами вбивати українських дітей, а саме топити і спалювати їх. Після цього було тимчасово звільнено, а зовсім скоро він знову повернувся на свою посаду.

«Ось прям сказав, що москалі окупували і одразу прям кидаєш у річку з буйною течією. […] І там [у Карпатах] кожна хата називається смерекова хата. І ось прямо в цю смерекову хату забивати і палити там», – говорив він в етері.

Крім того, він дуже позитивно поставився до масованих обстрілів України 10 жовтня, а особливо радів ракетним ударам по Києву. Він наголосив, що хоче бачити такі новини щодня. Напередодні він також описував, як бачить підкорення українців росіянами після перемоги РФ у війні, а головна редакторка телеканалу Маргарита Симоньян підтримала його промову про це в Telegram-каналі, що підтверджує ставлення RT до відкритих заяв про геноцид.

Відомим випадком, коли російський фейк був розкритий, стало інтерв’ю так званого «Карлоса» на іспанському RT. Це сталося на тлі збиття боїнгу МН17 на Донеччині в 2014 році, внаслідок чого загинули сотні людей. Цей «Карлос» зізнався, що працював в київському аеропорту диспетчером, коли сталася трагедія, тож може підтвердити, що саме Україна винна у збитті авіалайнеру.

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Однак стало відомо, що «Карлос» ніколи не працював диспетчером. Натомість російський ЗМІ надав йому гонорар у 48 тис. доларів за брехню.

«Технологія 5G – технологія, яка має значно підвищити швидкість і чутливість бездротових мереж – може вас просто вбити», – розповідали на телеканалі RT America у 2019 році. Будучи прихильниками різних конспірологічних теорій, телеканал знімав сюжети про те, що сигнал 5G може спричинити найсерйозніші захворювання у людей.

Вони також маніпулювали на темі здоров’я під час пандемії Covid-19, аби просунути власну вакцину «Супутник V». Дискредитуючи такі вакцини, як Moderna та Pfizer, у різноманітних сюжетах французькі, американські й британські телеканали RT повідомляли, що «Супутник» має найвищу ефективність.

Демократичні вибори в Україні та інших країнах світу російські ЗМІ також піддають сумніву. Наприклад, у квітні 2019 року після оголошення результатів президентських виборів в Україні RT написали про привітання від президента США в доволі зневажливому ключі. Вони натякнули на те, що Росія не визнає результатів цього голосування, адже це не є вільним волевиявленням українців.

Ще більш цікавий випадок стався внаслідок президентських виборів в США в 2020 році. Тоді RT America опублікували статтю, в якій висунули бездоказові заяви про фальсифікацію перемоги Байдена. Вони згадали про відео з камер спостереження, яке адвокат експрезидента Трампа представив в суді, щоб продемонструвати заяви Трампа про фальсифікації виборів в Джорджії.

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