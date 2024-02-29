Повторний наступ на Київ? Голова Київської військової адміністрації розповів, як захищена столиця

На сьогодні українська розвідка та західна розвідка не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку

Потенційна загроза наступу з північного напрямку не знімається, але на даний момент вона мінімізована – Сергій Попко

Новий наступ на Київ залишається незмінною стратегічною ціллю ворога (про що влада регулярно попереджає). Та наскільки він можливий саме зараз і яким чином столицю захищають від ймовірної атаки ворога? Про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації, генерал-полковник ЗСУ Сергій Попко у інтерв’ю для ТСН.ua.

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Сергій Попко зазначив, що Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного.

«Війна не закінчилася. Вона триває на всій території України, не тільки на фронті. Київ вже тривалий час не входить до зони бойових дій. Але ці роки війни навчили нас головного – ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. Розвідка уважно стежить за силами і засобами противника. Ми бачимо, що у республіці Білорусь систематично відбуваються перевірки бойової готовності їхніх збройних сил, різнопланові навчання тощо», – зауважив генерал-полковник.

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Сергій Попко, начальник КМВА фото: КМВА

За його словами, російські війська, авіація, важка техніка в Білорусі є, але в незначній кількості. Крім того, в прилеглих до кордону областях російська армія тримає певний контингент військ, застосовує диверсійно-розвідувальні групи для дестабілізації ситуації на кордоні – все це аби завадити українській армії перекидати додаткові сили на фронт.

Але на сьогодні, підкреслює військовий генерал, українська розвідка та західна розвідка не фіксують створення ударних угрупувань, які могли б нести загрозу з північного напрямку. Ситуація стабільна та контрольована. Проте, повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав, тому обороні столиці постійно приділяється увага.

Що входить до оборони столиці?

За словами начальника КМВА питання зміцнення захисту столиці є одним з головних завдань Київської міської військової адміністрації, тому цьому приділяється постійна увага. Для чого на певних напрямках:

сприяється підсилення прикордонних нарядів;

утримуються у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби;

угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА систематично проводять тренування щодо підготовки та ведення можливої оборонної операції в умовах наступу противника на столицю;

навколо Києва створюються та вдосконалюються рубежі оборони;

організована протиповітряна та протитанкова оборона;

виконуються певні заходи щодо забезпечення громадського порядку та захисту цивільного населення.

«Все це сплановано і проводиться систематично. Як вже зазначалося, потенційна загроза наступу з північного напрямку не знімається, але, підкреслю ще раз – на даний момент вона мінімізована. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни», – наголосив Сергій Попко.

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Український військовий на ірпінській трасі після втечі російських військ з-під Києва, 1 квітня 2022 року, Ірпінь фото: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Навчання військових у Києві

Голова військової адміністрації зазначив, що угруповання сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з КМВА, патрульною і національною поліцією та іншими підрозділами постійно проводять систематичні навчання. Так як захист Києва потребує постійного підвищення взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

«Вони передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, здійснюється перевірка транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи, розгортання певної кількості сил і засобів на загрозливих напрямках тощо», – акцентував генерал-полковник.

Попко підкреслив, що системні тренування дозволяють краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

Оборона Києва фото: КМВА

Оборонні рубежі та закрита від ворога інформація

Начальник КМВА розповів, що навколо самого Києва створено декілька рубежів оборони протяжністю близько тисячі кілометрів, зокрема перший рубіж Києва розташований досить далеко від столиці. Також побудовані надійні системи вогневого ураження противника, інженерні загородження всіх типів, протиповітряної та протитанкової оборони, всебічного забезпечення тощо.

«Детальна інформація щодо організації рубежів оборони, розташування сил та засобів, як відбувається нарощування тощо – це закрита інформація. Її не повинен знати ворог. Тому більшу частину інформації щодо оборони Києва та Київщини з північного напрямку широкому загалу ми розкрити не можемо», – наголосив військовий генерал.

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Натомість Попко запевнив: оборонні споруди навколо столиці систематично нарощуються, протяжність ліній рубежів збільшується, з кожним днем покращується їхня надійність та ефективність.

Оборона Києва фото: КМВА

Збільшення фінансування на будівництво оборонних споруд

Наприкінці минулого року Міністерство оборони України оголосило про впровадження нового підходу до будівництва фортифікаційних споруд. Воно забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

За словами Попка, постанова удосконалює процес фінансування будівництва – згідно нововведень, фінансування буде більше. Це допоможе будівельникам зводити фортифікації швидко і там, де це потрібно, зокрема в небезпечних зонах.

«До того ж, цією постановою встановлено єдиний підхід у проєктних рішеннях щодо будівництва. Новий підхід забезпечує створення потужної мережі фортифікацій за єдиною стратегією. Для всіх об'єктів застосовуватимуться одні й ті ж технічні специфікації, архітектурні та інженерні рішення, безпекові вимоги», – пояснив начальник КМВА.

Сергій Попко резюмував, що наразі відбувається вдосконалення системи фінансування, щоб будівництво фортифікацій йшло швидше та ефективніше. А цей розроблений акт – вагомий крок для комплексного вирішення питання, зокрема залучення до будівництва додаткових, не задіяних на сьогодні, ресурсів.