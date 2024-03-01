Землетрус в Україні, у Конгресі США шукають шляхи для схвалення допомоги Україні: головне за ніч

Конгресмени знайшли спосіб, як проголосувати за допомогу Україні та обійти блокування спікера палати представників США Майка Джонсона

У ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6. Республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Конгрес США спробує схвалити допомогу Україні в обхід спікера Джонсона

Республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні. Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що це рідкісний розрив із керівництвом Республіканської партії в Палаті представників, яке чинило опір проведенню голосування щодо допомоги Україні через сильну опозицію з боку правих.

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Фітцпатрік повідомив журналістам, що готує так звану «петицію про звільнення», яка може призвести до голосування в Палаті представників, якщо вона збере 218 підписів. Така петиція потребуватиме підтримки з боку невеликої кількості республіканців, якщо припустити, що вона отримає підписи більшості демократів у Палаті представників.

Цей маневр також потребує певного часу, а саме 30 днів, протягом яких Палата засідає, перш ніж її можна буде поставити на голосування.

Браян Фіцпатрік зазначив, що петиція буде готова до підписання до початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що вона збере кілька підписів республіканців.

Один республіканець у Палаті представників, виступаючи на умовах анонімності, повідомив Axios, що вони підпишуть петицію, «якщо не буде іншого прогресу». Однак Фітцпатрік також наголосив, що прохання про звільнення здебільшого слугує для того, щоб «чинити тиск, щоб щось зробити найближчим часом».

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Зокрема Фітцпатрік сказав, що він ще не вирішив, яку версію допомоги Україні спробує винести на розгляд петиція про звільнення.

Землетрус в Україні

У ніч проти 1 березня у Решетилівському районі Полтавської області стався землетрус магнітудою 3,6. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться на захід від міста Полтава на глибині 10 км. Поштовхи було зафіксовано о 2:22 за Київським часом.

За класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних. Вагання могли відчуватися лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Шольц вигадав нову причину, щоб не передавати ракети Taurus Україні

Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє Tagesschau.

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«Крилата ракета з дальністю польоту 500 кілометрів (мова про Taurus – ред.) – це зброя, яка при неправильному використанні може досягти конкретної цілі десь у Москві», – заявив Шольц.

За його словами, Британія та Франція, які вже передали Україні крилаті ракети, «подбали про те, щоб знати, що і де приземляється».

Шольц вкотре заявив, що для розгортання в Україні таких ракет буде обов'язковою участь Німеччини. І «про це не може бути й мови».

Канцлер Німеччини додав, що його дратує «критика» через відмову надавати українським захисникам Taurus, оскільки Німеччина постачає Україні набагато більше зброї, ніж майже всі інші країни.

Байден вимагає від країн G7 чіткого плану щодо використання активів РФ

Президент США Джо Байден хоче, щоб до до саміту «Великої сімки» у червні в Італії країни G7 розробили план використання заморожених російських активів для підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, Байден хотів би, щоби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення.

Однак, президент США не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні.

Джерела Bloomberg повідомляють, що Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

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Як зазначається, представники країн G7 обговорюють варіанти використання 280 млрд доларів заморожених активів Центрального банку Росії.

Союзники сходяться на думці, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.

США вважають неправильним, якщо Росія буде вирішувати, коли виплачувати Україні компенсацію за завдану нею шкоду.

Держдеп США відреагував на ядерні погрози Путіна

США заявили, що погрози з боку російського диктатора Володимира Путіна безвідповідальні. Про це заявив на брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна», – наголосив Міллер.

За його словами, такі заяви з боку лідера держави з ядерною зброєю неприпустимі.

«Ми спілкувалися у минулому приватно та безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї», – додав Міллер.

Він розповів, що поки що ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, немає. Але США уважно стежать за ситуацією.

Палата представників США схвалила законопроєкт про запобігання шатдауну

Контрольована республіканцями Палата представників США у четвер схвалила законопроєкт, спрямований на запобігання частковому припиненню роботи уряду і направила його для розгляду в Сенат, де більшість становлять демократи, менш ніж за два дні до того, як закінчиться фінансування деяких федеральних агентств, повідомляє Reuters.

«Законодавство, яке підтримали на голосуванні в нижній палаті 320 конгресмени проти 99, переносить два дедлайни (щодо ухвалення бюджетних законопроєктів – ред.) на 8 та 22 березня», – зазначається в повідомленні.

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Щоб обійти опозицію деяких своїх однопартійців, спікер палати республіканець Майк Джонсон виніс законопроєкт на голосування за прискореною процедурою, яка вимагала підтримки двох третин голосів для ухвалення.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер висловив сподівання, що його палата ухвалить законопроєкт у четвер ввечері і передасть його на підпис президенту Джо Байдену.

Японія запровадила нові санкції проти Росії

Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій. Про це йдеться на сайті уряду Японії.

Згідно з опублікованим переліком, персональні санкції також будуть застосовані до, зокрема, голови уряду Чечні Мусліма Хучієва та командира спеціального полку поліції імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова МВС по Чечні Заміда Чалаєва.

Крім того, Японія введе санкції проти сина колишнього губернатора Красноярського краю Артема Усса, який минулого року втік з-під домашнього арешту в Італії.

Серед організацій, що потрапили в нові списки санкцій Японії, зокрема, ФГУП «Атомфлот», концерни «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», «Базальт», Об'єднана суднобудівна корпорація. Обмеження також вводяться проти компаній «Авіадвигун», «Аероскан», «Нева електроніка» та ін.