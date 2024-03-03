Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди

Ідея про бронювання громадян від мобілізації за гроші, скоріше за все, не буде прописана у законопроєкті

Народні депутати продовжують працювати над гучним законопроєктом про мобілізацію і намагаються дійти згоди щодо скандальних положень. Про це розповів депутат від «Слуги народу» Роман Грищук в інтерв’ю виданню «Телеграф».

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За словами Романа Грищука, скоріше за все, у новому документі не буде вимоги блокувати картки ухилянтам. Також майже узгоджено питання про відстрочку від мобілізації для деяких категорій населення.

«Ми розуміємо, що банківські картки ухилянтам блокувати не будуть. Ті, хто доглядає за людьми з інвалідністю, матимуть відстрочку від мобілізації. По аспірантах рішення на 90% прийнято. Але загалом ще величезна купа питань залишається», – каже Грищук.

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Крім того, нардеп уточнив, що ідея про бронювання громадян від мобілізації за гроші, скоріше за все, не буде прописана у цьому законопроєкті.

«Не думаю, що це буде стосуватись цього закону. Можливо, якесь окреме рішення, але навряд це буде висвітлено в законопроєкті, про який ми говоримо», – підсумував Роман Грищук.

Раніше очільник комітету Верховної Ради пояснив, якою має бути справедлива мобілізація. Він зазначив, що питання мобілізації в Україні першочергово стосується ротації військових.

Також Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Водночас у розділі «дати та стан проходження» зазначається, що проєкт закону одержано парламентом і передано на розгляд керівництва. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.