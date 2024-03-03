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Якою буде війна в Україні 2024 року: військовий розвідник дав невтішний прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Якою буде війна в Україні 2024 року: військовий розвідник дав невтішний прогноз
Якщо Україна не переможе, росіяни нас просто знищать, упевнений розвідник
фото з відкритих джерел

Росіяни всю свою історію знищують народ на захоплених ними територіях

Війна в Україні легшою вже не буде, а 2024 рік буде важкий і не принесе нових звершень. Таку думку в інтерв’ю TSN.ua висловив штурмовик спецпідрозділу Головного управління розвідки України із позивним «Кавалер».

«Знаєте, як говорять: легше вже не буде. Я думаю, що 2024 рік якихось нових звершень для нас не дасть. Це буде важкий рік, насичений важкою роботою і рік, у якому ми маємо прийняти рішення для всього суспільства – що ми робимо далі? Або ми звільняємо свої території, відстоюємо право на життя, існування нашого народу, право на ідентичність або ми просто зникаємо і все. Це дуже важливо зрозуміти саме суспільству – яку війну ми зараз ведемо, і хто проти нас воює», – розповів «Кавалер».

Військовий підкреслив: якщо розглянути найгірший сценарій – наш програш, то в Україні не просто зміниться гривня на рубль, населення не буде жити так як раніше.

«Буде дуже багато змін, які торкнуться кожного. І як показує історія, росіяни не зупиняються на якихось етапах, що от змінили владу і поставили більш лояльну до себе і все. Росіяни всю свою історію знищують народ на захоплених ними територіях. Вони розселяють цей народ, тому що їм не вигідно, щоб на цій землі жили люди, об’єднані однією ідеєю. Тому я гадаю, що при такому поганому розкладі почнуться масові репресії, розселення нашого народу і заселення сюди інших якихось народів, яких в Російській Федерації вистачає», – розповів «Кавалер».

«Кавалер»
«Кавалер»
фото: скріншот із відео

Раніше повідомлялося, що якщо Україна програє в повномасштабній війні, то з Росією доведеться воювати всьому НАТО. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на слуханнях Комітету з питань збройних сил Палати представників США.

Нагадаємо, ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

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Теги: історія війна гривня репресії населення росіяни

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