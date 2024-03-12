Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона

До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти»

Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля знищених кораблів РФ

У Києві встановлено нову марку-фотозону біля будівлі Київської міської державної адміністрації. На ній зображено затоплений Чорноморський флот Росії. Про це повідомляє рух «Чесно».

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«Від початку повномасштабного вторгнення Україна знищила близько третини бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Крейсер «Москва», «Цезар Куніков», «Сергій Котов» – це тільки невелика частина уражених кораблів, які запам’яталися українцям. І ми крок за кроком наближаємось до Криму», – підкреслює очільниця руху «Чесно» Віта Думанська.

До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти».

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Як стало відомо, нещодавно в інтерв'ю українським ЗМІ керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що «ураження російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами до серйозної операції в Криму».

Нагадаємо, росіяни вже шість діб не виводять судна в акваторію Чорного моря. У Криму перебувають кораблі, яким не знайшлося місця у пунктах базування в Росії.

Як повідомлялося, у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов».

Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.