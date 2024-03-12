Головна Київ Новини
search button user button menu button

Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона

Катерина Іванова
glavcom.ua
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти»
фото: chesno.org

Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля знищених кораблів РФ

У Києві встановлено нову марку-фотозону біля будівлі Київської міської державної адміністрації. На ній зображено затоплений Чорноморський флот Росії. Про це повідомляє рух «Чесно».

«Від початку повномасштабного вторгнення Україна знищила близько третини бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. Крейсер «Москва», «Цезар Куніков», «Сергій Котов» – це тільки невелика частина уражених кораблів, які запам’яталися українцям. І ми крок за кроком наближаємось до Криму», – підкреслює очільниця руху «Чесно» Віта Думанська.

До цієї марки-фонозони, у Києві вже встановлювавали схожі, такі як: «Бавовна на Кримському мосту», «Бавовна над кремлем», «Путін у Гаазі», «Імперія зла має впасти».

Як стало відомо, нещодавно в інтерв'ю українським ЗМІ керівник ГУР Кирило Буданов сказав, що «ураження російських кораблів та інших цілей в акваторії Чорного моря є підготовчими заходами до серйозної операції в Криму».

Нагадаємо, росіяни вже шість діб не виводять судна в акваторію Чорного моря. У Криму перебувають кораблі, яким не знайшлося місця у пунктах базування в Росії.

Як повідомлялося, у ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов».

Раніше Дмитро Плетенчук повідомив, що українські військові знищили третину з 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ і велику кількість пошкодили.

Читайте також: Головнокомандувач російського флоту позбувся посади
Теги: Міноборони путін Україна кияни населення Кирило Буданов Москва росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські солдати їдуть на бронемашині на передовій біля Бахмута, 13 серпня 2023 року
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України Світова преса
20 лютого, 14:50
Путін звинуватив тодішнього прем'єр-міністра Британії у продовженні війни в Україні
Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні
15 лютого, 03:10
Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом у Білому домі з приводу допомоги Україні
Візит Зеленського до Албанії, зустріч Байдена з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні: головне за ніч
28 лютого, 07:21
Опитування показало, що кожен третій чоловік призовного віку готовий долучитися до лав ЗСУ
35% українських чоловіків призовного віку готові мобілізуватися і пояснюють чому (дослідження)
28 лютого, 15:26
Зміни в харчуванні військових будуть введені в дію в червні 2024 року
Нове меню для ЗСУ: на одного військового планують витрачати 139,38 грн на день
14 лютого, 16:46
Зеленський: «Ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб ми могли захищатися від російського зла»
Коли народи в Європі не знаходять спільної мови, тоді радіє Москва – Зеленський
21 лютого, 20:44
Буданов наголосив, що Путін хоче вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей
Буданов назвав найбільш проблемний напрямок на фронті
25 лютого, 16:51
Раніше повідомлялося, що до закону про мобілізацію подали понад 1300 правок
Електронні повістки, арешт рахунків: які правки до законопроєкту про мобілізацію розглядає комітет Ради
28 лютого, 10:18
Президент Чехії під час зустрічі зі своїм французьким колегою закликав до розширення форм допомоги
Чехія підтримала ідею Макрона про відправку військ в Україну
6 березня, 08:46

Новини

Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи
У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн
У Києві затримано псевдоволонтерку, яку підозрюють у привласненні 1,2 млн грн
Скандал навколо Могилянки. Інспекція взялася за перевірку території, академія обурена
Скандал навколо Могилянки. Інспекція взялася за перевірку території, академія обурена
Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати
Станція метро «Дніпро» відновить роботу у звичайному режимі: названо дати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
59K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
14K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
11K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
7940
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7435
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua