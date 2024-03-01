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Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів
Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 1 березня

Триває 737-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 91 авіаційних удари, здійснив 142 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація, щодо даної атаки уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бологівка, Митрофанівка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Віролюбівка, Миколаївка, Кліщіївка, Новоєгорівка, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Новобахмутівка, Суха Балка, Желанне, Соловйове, Семенівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Левадне, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Юрківка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу противника.
Також підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 3 реактивних системах залпового вогню БМ-21 «Град», 2 артилерійських засобах, 2 пунктах управління, 1 складу боєприпасів, 1 засобу радіоелектронної боротьби противника.

Теги: Костянтинівка окупанти ЗСУ авіація Миколаїв озброєння населення втрати ворог

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