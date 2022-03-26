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    Колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя

    На щастя, люди змогли прорватися до безпечного місця - Колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя
    На щастя, люди змогли прорватися до безпечного місця
    фото з відкритих джерел

    Багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога

    Евакуаційна колона, в якій перебуває більше ніж 4000 маріупольців, продовжує свій рух і їде вже по підконтрольній Україні території. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі», – сказав він.

    За його словами, автобуси вже доїжджають до Запоріжжя.

    «Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці», – зазначив Тимошенко.

    Кирило Тимошенко подякував волонтерам, які годували і допомагали людям, та водіям, які вже третю добу у дорозі.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Україна Кирило Тимошенко окупація евакуація #stoprussia
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    Колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя